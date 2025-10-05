Nada de razón

Sin embargo, hay algo que rompe el cuento del “genio perseguido que jamás se rinde”. Catorce años después, en 1886, Nietzsche, el “Che Guevara” de la filosofía, el intempestivo, el genio incomprendido, el que diagnosticó que “Dios ha muerto”, reeditó El nacimiento de la tragedia acompañado de una nueva sección: Ensayo de autocritica. En él repasa los motivos y limitaciones de la obra original, subrayando que fue escrita “muy prematuramente” y con “vivencias propias prematuras “un libro imposible”– “mal escrito, torpe, penoso, frenético de imágenes y confuso a causa de ella [y] sin voluntad de limpieza lógica” En otras palabras, reconoce que el texto original tenía intuiciones potentes pero fue escrito de muy joven, con conceptos prestados, influido por Schopenhauer y obnubilado por Wagner. No nos interesa si tenia razón antes o después sino que el más rebelde, el icono de la tozudez intelectual, recoja el guante de las objeciones sin que se le caiga nada. Mrs. Rush, la recordada y querida Profesora de inglés a quien muchos tucumanos tuvimos la suerte de disfrutar, solía responder cuando se cansaba de discutir con alguien que no era capaz de reconocer sus errores, con una frase cariñosa y elegante: “tenés razón, pero poca”. Quien quiere tener tiene toda la razón está perdido. Ese es el nacimiento de nuestra tragedia.