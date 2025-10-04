River y Boca se preparan para un domingo que tiene aroma a definición

River afronta una nueva prueba de fuego en Rosario, donde esta noche se medirá con Rosario Central en un duelo clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura y en la tabla anual. Tras conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina con un ajustado triunfo ante Racing, el equipo de Marcelo Gallardo regresa al Gigante de Arroyito con la necesidad de reencontrarse con la victoria en el campeonato local. El encuentro comenzará a las 21:15 y será dirigido por Yael Falcón Pérez.
El “Canalla”, que atraviesa un gran momento de la mano de Ariel Holan y con Ángel Di María como máxima figura, llega entonado luego de golear 3-0 a Gimnasia en La Plata. Central suma 15 puntos en nueve partidos y tiene un encuentro pendiente, mientras que en la tabla anual es líder con 50 unidades, apenas una más que River. Por eso, el enfrentamiento de esta noche tiene un valor doble: además de los puntos del Clausura, ambos equipos se juegan la posibilidad de afirmarse en la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.
Gallardo, pese al desgaste del calendario, no planea grandes rotaciones. Maximiliano Salas está suspendido y Enzo Pérez sigue en duda por una molestia física, por lo que el técnico repetiría casi el mismo “11” que superó a Racing.
Por su parte, Boca recibirá a Newell’s en La Bombonera desde las 19, obligado a sumar de a tres para recuperar confianza tras tres fechas sin triunfos. Claudio Úbeda, busca que el equipo recupere solidez y regularidad. El “Xeneize” viene de perder 2-1 ante Defensa y Justicia, resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación directa a la Libertadores por la tabla anual.
En principio, Úbeda mantendría el mismo “11”, ya que Carlos Palacios sigue lesionado y Edinson Cavani aún no está en condiciones óptimas para ser titular. Newell’s, dirigido por Cristian Fabbiani, llega complicado: apenas suma 10 puntos en la Zona A, pero mantiene esperanzas de escalar. El duelo tendrá un condimento especial con el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, ahora vistiendo la camiseta rojinegra.
Si bien no es definitorio, por que aún quedan fechas para que finalice la etapa regular, tanto River como Boca, se enfrentan a un domingo con sabor especial.