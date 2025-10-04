River y Boca se preparan para un domingo que tiene aroma a definición

El “Canalla”, que atraviesa un gran momento de la mano de Ariel Holan y con Ángel Di María como máxima figura, llega entonado luego de golear 3-0 a Gimnasia en La Plata. Central suma 15 puntos en nueve partidos y tiene un encuentro pendiente, mientras que en la tabla anual es líder con 50 unidades, apenas una más que River. Por eso, el enfrentamiento de esta noche tiene un valor doble: además de los puntos del Clausura, ambos equipos se juegan la posibilidad de afirmarse en la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.