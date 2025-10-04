A Los Naranjas se les escapó la copa en el suspiro final

En una tarde de emociones intensas, el seleccionado de Salta logró imponerse por 38 a 36 ante Tucumán en la cancha de Natación y Gimnasia, adjudicándose la Copa Macro, en un encuentro amistoso que, sin embargo, tuvo la intensidad y el dramatismo de una verdadera final.
El duelo, que sirvió de preparación y rodaje para ambos combinados, ofreció un espectáculo cambiante, de alto ritmo y con alternancia en el dominio del marcador hasta el último minuto.
El inicio fue favorable al conjunto visitante. Apenas transcurridos cinco minutos, el seleccionado salteño abrió el marcador con un try de Franco Marini, tras una jugada bien construida que sorprendió a la defensa tucumana. El intento de conversión del número Mariano García Ascárate no tuvo éxito, pero los norteños se adelantaban 5-0, dejando en claro que habían llegado con sed de revancha tras la derrota sufrida meses atrás en su casa.
La reacción tucumana no se hizo esperar. A los nueve minutos, Thiago Sbrocco robó una pelota clave en campo rival y, con una gran dosis de agilidad, se filtró entre los defensores para zambullirse en el ingoal. Santiago Chico se encargó de la conversión y puso las cosas 7-5 a favor del local. Ahí comenzó el dominio local.
El desarrollo posterior del primer tiempo mostró a un Tucumán más sólido y con mayor posesión. La presión constante rindió frutos a los 27 minutos, cuando Alejandro Sustaita aprovechó un error en la salida salteña y, tras una rápida circulación de pelota y una gran intervención de Juan Manson, Tomás Vanni apoyó el segundo try de la tarde. El intento de conversión de Cipriani Cerruti se fue desviado, dejando el marcador 12-5.
Cuatro minutos más tarde, el local volvió a golpear. Una buena patada estratégica de Tomás Medina, bien aprovechada por Pasquini, permitió reanudar el juego con rapidez. La pelota terminó en manos de Tomás Juárez, quien se lanzó decidido al ingoal y aumentó la diferencia. El marcador se estiraba a 17-5, con Tucumán dominando territorialmente.
Sin embargo, sobre el final de la primera parte, Salta reaccionó. A los 38 minutos, Hugo Aldao Vittar finalizó una buena jugada colectiva que atravesó la defensa tucumana. Con la conversión de García Ascarate, el visitante se fue al descanso más cerca en el marcador, 17-12, dejando abierta la historia para la segunda mitad.
El complemento comenzó con un cambio de actitud por parte de Salta, que adelantó sus líneas y comenzó a disputar la posesión con más agresividad. La paridad se reflejó en el juego y en el marcador: a los 16 minutos, Baltasar García anticipó a su marca con un toque de habilidad con el pie y Santiago Uriburu, en velocidad, alcanzó el ingoal para igualar el tanteador 17-17, aunque García Ascarate no logró sumar en la conversión.
Dos minutos más tarde, el visitante dio vuelta el marcador. Una pelota recuperada por Estanislao Pregot derivó en una gran corrida de García, quien apoyó su propio try. Esta vez García Ascarate no falló, y Salta se adelantó 24-17, mostrando eficacia y oportunismo.
Tucumán, herido en su orgullo, respondió con carácter. A los 25 minutos, el pilar Benjamín Garrido sorprendió con una poderosa corrida que lo llevó directo al ingoal. Facundo Rodríguez acertó la conversión y devolvió la igualdad: 24-24.
El partido, a esa altura, ya era un verdadero espectáculo. A los 30 minutos, Tucumán elaboró la mejor jugada colectiva del encuentro. Tras varias fases de gran precisión y ritmo, Tomás Dande culminó la acción con un try que devolvía la ventaja al local. Rodríguez sumó dos puntos más con una conversión impecable: 31-24.
Tres minutos después, Francisco Abi Cheble realizó una apilada sensacional, dejando rivales en el camino y apoyando el quinto try tucumano. Rodríguez, esta vez, no logró convertir, pero el marcador mostraba un 36-24 que parecía sentenciar el encuentro.
No obstante, el espíritu salteño no se rindió. A los 35 minutos, Pregot, uno de los destacados de la tarde, achicó la diferencia con un nuevo try. García Ascarate aportó la conversión y dejó el tanteador 36-31, manteniendo viva la ilusión.
El dramatismo alcanzó su punto máximo en los minutos finales. Facundo Pérez, en una acción espectacular, se impuso en las alturas, rompió líneas y corrió sin oposición para apoyar el try del empate. García Ascarate convirtió y, por segunda vez, Salta pasó al frente 38-36, cuando solo quedaban tres minutos por jugar.
Tucumán intentó una última reacción, pero el desgaste físico comenzó a notarse. En el cierre, un penal favorable a Salta le dio a García Ascarate la oportunidad de ampliar la ventaja, aunque su remate no encontró destino. Aun así, la visita resistió los embates finales y se quedó con una victoria épica, que tuvo sabor a desquite y dejó una grata impresión en ambos bandos.
Tucumán, pese a la derrota, mostró solidez en varios pasajes y variantes interesantes en ataque, mientras que Salta confirmó su crecimiento y capacidad para sobreponerse a la adversidad. Fue, sin dudas, un amistoso con sabor a clásico y una gran tarde de rugby en el Jardín de la República.