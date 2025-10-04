A Los Naranjas se les escapó la copa en el suspiro final

El complemento comenzó con un cambio de actitud por parte de Salta, que adelantó sus líneas y comenzó a disputar la posesión con más agresividad. La paridad se reflejó en el juego y en el marcador: a los 16 minutos, Baltasar García anticipó a su marca con un toque de habilidad con el pie y Santiago Uriburu, en velocidad, alcanzó el ingoal para igualar el tanteador 17-17, aunque García Ascarate no logró sumar en la conversión.