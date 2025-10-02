Los “Naranjas” vuelven a jugar en Tucumán: el seleccionado enfrentará a Salta por la Copa Batalla de Tucumán

El consejero de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Lucas Cerruti, explicó que el regreso de la “Naranja” responde a una decisión del consejo directivo de no perder la mística del seleccionado. “Se había propuesto desde un inicio que el partido con Salta, que siempre se programa para la fecha del Martín Miguel de Güemes, tenga continuidad. Ahora es la devolución de la visita y lo establecimos como la Copa Batalla de Tucumán”, dijo.