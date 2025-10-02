Los “Naranjas” vuelven a jugar en Tucumán: el seleccionado enfrentará a Salta por la Copa Batalla de Tucumán

El seleccionado tucumano de rugby, los “Naranjas”, volverá a presentarse este sábado en la provincia. La cita será en la cancha de Natación y Gimnasia, donde se jugará la Copa Batalla de Tucumán frente al seleccionado de Salta. La jornada comenzará a las 12 con dos encuentros de la categoría M17, mientras que el partido principal, del seleccionado mayor, se disputará a partir de las 15:30.
El consejero de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Lucas Cerruti, explicó que el regreso de la “Naranja” responde a una decisión del consejo directivo de no perder la mística del seleccionado. “Se había propuesto desde un inicio que el partido con Salta, que siempre se programa para la fecha del Martín Miguel de Güemes, tenga continuidad. Ahora es la devolución de la visita y lo establecimos como la Copa Batalla de Tucumán”, dijo.
Cerruti también destacó la importancia de estos encuentros en la formación de jugadores. “Este año se implementó el Centro de Alto Rendimiento de Rugby Senior, una especie de academia donde los jugadores y entrenadores se capacitan. De allí sale la base para armar la lista del seleccionado mayor”, señaló.
El dirigente admitió que la agenda cargada de los clubes tucumanos complicó encontrar un espacio para estos partidos, pero subrayó el apoyo recibido. “Varios presidentes entendieron la importancia de mantener vivo al seleccionado. La idea es que no desaparezca, que siga y que no se pierda esa identidad que representa la ‘Naranja’”, indicó.
Con este partido, Tucumán busca reafirmar el valor de su representativo mayor, más allá de los compromisos oficiales que hoy se concentran en los M17 y en el seven de mayores. La Unión, además, proyecta ampliar el calendario del seleccionado a futuro con cruces ante otros rivales de peso, como Mendoza o la región Litoral.
El sábado, la “Naranja” volverá a teñir de identidad y orgullo el rugby tucumano en una nueva edición del clásico con Salta, que promete ser una verdadera fiesta deportiva.