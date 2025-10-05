Un efectivo enfoque terapéutico en el Hospital de la Facultad de Psicología

Mg. Silvia López de Martín y Psic Florencia Padilla
En la Facultad de Psicología de la UNT funciona desde 2011 un Centro Universitario de Atención Psicológica, consolidado desde 2016 como Hospital Escuela de Psicología. Desde los orígenes, allí nos proponemos dar respuesta a las demandas de salud mental de la comunidad, formando profesionales de excelencia en las diferentes áreas de la psicología.
Para lograr ambos objetivos, nuestros servicios están bajo la dirección y coordinación de docentes y psicólogos de la Facultad de Psicología, que acompañan de cerca a los jóvenes profesionales y estudiantes avanzados, uniendo la experiencia académica con la práctica clínica en beneficio del mayor bienestar de nuestros consultantes.
Desde e2011 hasta la fecha, el Hospital creció exponencialmente, contando en la actualidad con 11 servicios de atención psicológica a la comunidad, dos sedes de atención (cada una con cuatro consultorios, sala de capacitación, sala de espera, baños) y cámara gesell. Pero no solo creció en la oferta a la comunidad y en los recursos edilicios, sino que también se convirtió en un espacio de formación profesional de excelencia para los jóvenes graduados y estudiantes avanzados.
Paralelo al crecimiento de nuestro HE, también han ido aumentando las demandas en los servicios de salud mental (sobre todo a partir del covid-19) . Esto lleva a un aumento importante en la lista de espera de los servicios de atención psicológica, interpelando nuestras formas psicoterapéuticas para poder dar respuestas adecuadas a la nueva demanda social.
Una herramienta válida
En este contexto, la Terapia en Formato de Sesión Única aparece como un respuesta posible frente a dicha necesidad, entendiendo a la misma como un proceso de terapia donde tanto el terapeuta como el paciente comparten la expectativa de que quizá esa será la única sesión en la que se van a ver, y que podría ser la única necesaria para encontrar posibilidades frente a su malestar.
Cuando hablamos de Terapia en Formato de Sesión Única no hablamos precisamente de un modelo psicoterapéutico ; sino más bien de una forma de prestación del servicio de la psicoterapia. Mientras que las sesiones semanales son una forma de prestar el servicio de la psicoterapia (independientemente del enfoque de la terapia), la Terapia de Sesión Única constituye otra manera de prestación de este servicio.
En esta línea de ideas, desde el Hospital Escuela de la Facultad de Psicología UNT implementamos dicho formato desde el año 2024, con el fin de: disminuir la lista de espera, permitiendo el acceso a conversaciones posibilitantes a un mayor número de personas.
En detalle
Esto es posible porque la Terapia en Formato de Sesión Única, o de una sesión a la vez, conceptualiza cada sesión como una experiencia terapéutica completa; posibilitando ofrecer servicios terapéuticos a mayor número de personas, en el momento en que realmente lo necesitan, posibilitando la detección de situaciones de riesgo (ideaciones suicidas, consumo problemático, crisis, violencia, etc) y derivando a los servicios correspondientes en caso de ser necesario.
Desde el Hospital Escuela de Psicología nos apoyamos en los principios de las Terapias Posmodernas (terapia colaborativa, terapia narrativa y terapia centrada en soluciones) para ofrecer el servicio de Atención en Formato de Sesión Única.
Dichos principios promueven: un paciente que es experto en su vida, la co-construcción de significados a partir de las narrativas de quien consulta, el cambio a través del diálogo entre paciente y terapeuta y la convicción que una conversación significativa puede generar cambios que contribuyan a un mayor estado de bienestar.
Desde estas ideas entendemos que el formato de sesión única favorece la intervención inmediata, intencionada y eficiente porque empodera, es transformadora, accesible y adaptable a las diversas realidades sociales.
Para concluir, nos parece importante destacar que el Formato de Sesión Única es una propuesta psicoterapéutica útil en contextos de alta demanda asistencial, primeros auxilios psicológicos o cuando el paciente sólo accede a un único espacio de conversación.
Consideramos que el formato de sesión única es una forma respetuosa, ética y efectiva de encuentro terapéutico porque favorece la autonomía, la dignidad y el respeto por la subjetividad, promoviendo el sentido de agencia sobre su propia vida por parte del paciente.
Los invitamos a que participen en el IX Congreso Internacional de Psicología que se realizará en Tucuman entre el 16 y 17 de octubre. Bajo el lema “La psicología en un contexto de incertidumbre” se debatirán este y otros temas.