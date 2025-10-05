Un efectivo enfoque terapéutico en el Hospital de la Facultad de Psicología

Desde e2011 hasta la fecha, el Hospital creció exponencialmente, contando en la actualidad con 11 servicios de atención psicológica a la comunidad, dos sedes de atención (cada una con cuatro consultorios, sala de capacitación, sala de espera, baños) y cámara gesell. Pero no solo creció en la oferta a la comunidad y en los recursos edilicios, sino que también se convirtió en un espacio de formación profesional de excelencia para los jóvenes graduados y estudiantes avanzados.