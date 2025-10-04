La Liofila volvió a brillar, con el cordobés Franchi en lo más alto del podio en Tapia

“La prueba fue espectacular. El armado estuvo bien exigente. La yegua, que es propiedad de Raúl Solórzano, es muy buena”, expresó el ganador, que en 2019 había logrado el FEI South American Championship, disputado en Paraguay. La madurez del cordobés, su experiencia en el circuito nacional y la conexión con su yegua fueron las claves de una victoria sólida. Franchi explicó que “La Liofila Cordillera” es un ejemplar joven, con un futuro prometedor. “Tiene muy poca experiencia, pero ya está mostrando un gran nivel. Estoy seguro de que saltará en competencias de mayor altura. Tiene una gran proyección”, destacó. No son palabras vacías: el jinete, de 26 años, se encuentra radicado en Buenos Aires desde hace ocho temporadas y compite habitualmente en las pruebas más exigentes del país. “Ahora estoy saltando pruebas de 1,40, pero me estoy preparando para volver a competir en 1,50, que es la máxima exigencia. Dentro de 15 días voy a saltar en el Club Alemán de Equitación”, contó.