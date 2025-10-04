La Liofila volvió a brillar, con el cordobés Franchi en lo más alto del podio en Tapia

La segunda edición del torneo hípico La Liofila Polo Jumping comenzó con el brillo de las grandes jornadas. El predio enclavado en el kilómetro 4,5 de la ruta 341, en Tapia, volvió a vestirse de gala para recibir a más de 120 binomios de distintas provincias, que protagonizaron una primera jornada intensa, cargada de adrenalina. En ese marco, el cordobés Lautaro Franchi se llevó los mayores aplausos al imponerse en la competencia más importante del día, sobre un recorrido que desafió técnica, precisión y temple.
La jornada inaugural contó con 20 pruebas que fueron desde 0,50 hasta 1,30 metro de altura, lo que permitió disfrutar desde los primeros pasos de los jinetes más jóvenes hasta el espectáculo de los experimentados. Franchi, montando a “La Liofila Cordillera”, una yegua que empieza a mostrar su potencial, completó el recorrido con apenas un derribo y un tiempo de 84”56/100, suficiente para quedarse con el primer lugar.
“La prueba fue espectacular. El armado estuvo bien exigente. La yegua, que es propiedad de Raúl Solórzano, es muy buena”, expresó el ganador, que en 2019 había logrado el FEI South American Championship, disputado en Paraguay. La madurez del cordobés, su experiencia en el circuito nacional y la conexión con su yegua fueron las claves de una victoria sólida. Franchi explicó que “La Liofila Cordillera” es un ejemplar joven, con un futuro prometedor. “Tiene muy poca experiencia, pero ya está mostrando un gran nivel. Estoy seguro de que saltará en competencias de mayor altura. Tiene una gran proyección”, destacó. No son palabras vacías: el jinete, de 26 años, se encuentra radicado en Buenos Aires desde hace ocho temporadas y compite habitualmente en las pruebas más exigentes del país. “Ahora estoy saltando pruebas de 1,40, pero me estoy preparando para volver a competir en 1,50, que es la máxima exigencia. Dentro de 15 días voy a saltar en el Club Alemán de Equitación”, contó.
En el segundo lugar se ubicó la tucumana Lourdes Solórzano, sobre “La Liofila Coral”, con un registro de 87”11/100 y dos derribos. “El recorrido fue largo y al hacer calor, los caballos se cansaban bastante en el final. Había que guardarles un poco de energía. La yegua puso mucho de ella para completar una gran tarea”, señaló Franchi.
El podio no sólo reflejó talento individual, sino también el espíritu interprovincial que caracteriza al certamen. Binomios provenientes de Salta, Santiago del Estero, Córdoba y de numerosos clubes tucumanos aportaron colorido y nivel técnico a la competencia. “El año pasado no pude venir y por suerte ahora sí. La verdad que el torneo es espectacular y el club está en un lugar increíble. Los organizadores pusieron lo mejor para que todo salga muy bien. La pista está en muy buen estado”, destacó Franchi, representante del Haras Solaguayre, de la localidad bonaerense de Campana. Su elogio no es menor: para los jinetes que recorren circuitos nacionales, encontrar escenarios bien preparados y con infraestructura adecuada es una señal de crecimiento para la disciplina.
Pero el día no terminó con la competencia principal. Tras el cierre de la prueba de Primera categoría, el público disfrutó de la denominada “competencia para audaces”, reservada para quienes nunca habían participado en un torneo oficial. El polista Pablo Frías Silva (h) fue el gran protagonista: se llevó el triunfo y los aplausos en una prueba que convocó a más de 20 debutantes y se vivió con un clima de pura camaradería.
Ese espíritu -mezcla de diversión, aprendizaje y superación- es el que distingue a La Liofila Polo Jumping. No se trata solo de un certamen deportivo, sino de una auténtica fiesta de la equitación, donde amazonas, jinetes, familias y aficionados comparten una pasión común.
La jornada de cierre, que comenzará mañana a las 9, promete mantener la intensidad, pero también sumar momentos emotivos. Además de las pruebas decisivas, el club rendirá homenaje a los socios fundadores del histórico Club Hípico Tucumán, que durante décadas funcionó en el parque 9 de Julio y marcó el camino para generaciones enteras. Entre los distinguidos estarán Enrique J. Paz, Luis Alberto Ugo, Rodolfo Paz, Héctor Rodríguez, Matilde Ferro y Silvia de Pujol.
Con homenajes, música en vivo y el sonido de los cascos marcando el ritmo de la competencia, Tapia se prepara para vivir otra jornada de emociones fuertes. Entre la elegancia de las amazonas y los jinetes, la nobleza de los caballos y un bello paisaje, La Liofila vuelve a demostrar que el salto no sólo está en las pistas, sino en el crecimiento de un sueño que cada año se eleva un poco más.
Los resultados de todas las categorías fueron:
PRIMERA (con vallas de 1,30 metro)
1° Lautaro Franchi con “La Liofila Cordillera”
2° Lourdes Solórzano con “La Liofila Coral”
SEGUNDA (con vallas de 1,30 metro)
1° Nahuel Salim con “Grama Hiperión”
2° Sofía Brahim con “León Jocoso”
SEGUNDA (con vallas de 1,20 metro)
1° Sofía Brahim con “León Jocoso”
2° Matías Saravia con “Runa Anteña”
AMATEUR (con vallas de 1,20 metro)
1° Josefina Niel Puig con “La Liofila Condesa”
TERCERA MAYOR (con vallas de 1,20 metro)
1° Ana Salguero con “Contredo”
2° Solana Ladetto con “Ambato Micky”
AMATEUR (con vallas de 1,10 metro)
1° Guillermo Carceller con “Baral Zoltan”
TERCERA MAYOR (con vallas de 1,10 metro)
1° Maximiliano Castellano con “Gema”
2° Felicitas Nasif Saber con “Copyright Z”
3° Solana Ladetto con “Ambato Micky”
AMATEUR (con vallas de 1 metro)
1° Daniel Coronel con “Tempranillo Galo”
TERCERA MAYOR (con vallas de 1 metro)
1° Solana Palacios con “Miracles”
2° Victoria Cuella con “Air Point Z”
3° Rocío Salguero con “Soy Overboard Z”
4° Luz María Coronel con “Dos Lunas Galápagos”
TERCERA MENOR (con vallas de 1 metro)
1° Chiara Caglianone con “D.E. Valentino”
TERCERA MAYOR (con vallas de 0,90 metro)
1° Matilde Montenegro con “Solaguayre Corlatina”
2° Priscila Scrimini Churrut con “Salut Napoleón Z”
TERCERA MENOR (con vallas de 0,90 metro)
1° Chiara Caglianone con “D.E. Valentino”
ESCUELA MAYOR (con vallas de 0,90 metro)
1° Rosario Rojas con “Natron”
ESCUELA MENOR (con vallas de 0,90 metro)
1° Lucía Zapulla con “Lady Blue”
ESCUELA MENOR (con vallas de 0,80 metro)
1° Alfonsina Páez con “D.E. Quién Me Pueda Z”
2° Elena Carceller con “El Capricho Chesterfield”
ESCUELA MENOR (con vallas de 0,70 metro)
1° Faustino Escudero con “Príncipe”
INICIADOS MAYOR (con vallas de 0,70 metro)
1° Lara Santamarina con “SP Manuela”
INICIADOS MENOR (con vallas de 0,70 metro)
1° Bernardita Cossio con “BM Indian Red”
2° Bernardita Cossio con “Pegasus Carmen”
INICIADOS (con vallas de 0,60 metro)
1° Bernardita Cossio con “BM Indian Red”
2° Malena Pereira Doz Costa con “SP Pampita”
INICIADOS (con vallas de 0,50 metro)
1° Milagros Toledo con “Pegasus Carmen”