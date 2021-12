El hipismo resurge con fuerza

El hipismo tucumano está viviendo una revolución y nuevamente se encuentra en los primeros planos. El semillero mostró un notable crecimiento en el último año y los binomios más experimentados compiten en un gran nivel en las concursos interprovinciales.

“Hay un resurgimiento de la equitación. Muchísimas personas que desconocían nuestra actividad se acercaron durante la pandemia, buscando la práctica de un deporte al aire libre. Y creo que se sorprendieron gratamente, al ver lo hermoso que es compartir con un animal tan noble como el caballo”, contó Josefina Manzur, una de las responsables del Establecimiento Ecuestre La Foresta, el club tucumano que mayor cantidad de alumnos tiene actualmente.

Amor por los animales

“El hipismo tuvo muchos cambios y se convirtió para recibir a niños, adolescentes y mayores. Además en los concursos se ve a muchas familias acompañando al deportista. Ahora hay que seguir haciendo las cosas bien para que este crecimiento no de detenga. Debemos enfocarnos en crecer como deporte a nivel regional. La equitación nos enseña a amar a los animales y a la naturaleza, a tener tolerancia y capacidad para superar obstáculos, ya que cada día debemos enfrentarnos a ellos”, agregó la amazona, que se encuentra participando en los campeonatos Nacionales que se llevan a cabo en Buenos Aires y donde el “Jardín de la República” tiene 16 representantes.

Lourdes Solórzano, Lourdes Cossio, Vanina Paolletti, Diego Ruiz, Lucrecia Viola, Valentina Adad Budeguer, Catalina Piola, Martina Piola y Josefina Piola arrancaron esta semana su participación en el Club Hípico Argentino. Matías Saravia se consagró subcampeón en 1,20 metro, mientras que Diego Romano, Mariana Villaluenga, Felipe Sal, Valentina Borcella y Lucía Carrizo Zappulla ya completaron su participación.

“Es impresionante la cantidad de tucumanos que estamos en los Nacionales. En el primer día de competencia de la categoría Amazonas con vallas de 1,20 metro fuimos tres las tucumanas que terminamos en el podio, algo poco común. Paoletti ganó la prueba, yo terminé segunda y Josefina Piola quedó novena entre 64 binomios, lo que demuestra que nuestro nivel es bueno”, dijo “Lulú” Solórzano, que lleva dos meses compitiendo en “las luces”.

En el más alto nivel

“Estoy en Buenos AIres con nueve caballos, muchos de los cuáles están dando sus primeros pasos. Competí en el Club Alemán de Equitación, en el Haras Abril y en Zangersheide. Estoy dando mis primeros pasos en Primera categoría, donde salto contra binomios muy experimentados y que son profesionales. Casi todos los que compiten en este nivel viven del hipismo. Salté pruebas con vallas de 1,40 metros y tuve mi debut en 1,50. Fue algo impresionante. Entre los rivales estaban Martín Dopazo y Matías Albarracín, que integran el seleccionado argentino y este año estuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio”, reveló la representante del Jockey Club de Tucumán, que las últimas cuatro temporadas realizó una gira por los Estados Unidos.

La pandemia jugó a favor

Vanina Paoletti cree que la pandemia jugó a favor del hipismo, ya que es un deporte que se realiza al aire libre y que no es de contacto. “Este último año se sumó muchísima gente nueva. Muchos se dieron cuenta de que pueden disfrutar de una actividad muy linda, en contacto con la naturaleza y con los caballos. Descubrieron el deporte y se enamoraron. Eso está muy bueno. Ahora lo importante y la labor que tenemos los que llevamos más año en el hipismo, es trabajar para que este impulso continúe y no sea una simple moda”, señaló la representante del Establecimiento Ecuestre Don Vicente. “Tucumán tiene un semillero muy importante, algo que no ocurría hace varias temporadas. Esa es la base de cualquier deporte y me parece que es lo que más hay que festejar”, agregó.

La amazona también resaltó el nivel. “Creció mucho el nivel en general. y creo que eso se debe a que estamos viajando más a competir en otras provincias. Matías Saravia fue subcampeón con el caballo ‘León Humeante’ en el Nacional de 1,20 metro. Le faltó un poco de suerte para subirse a lo más alto del podio, porque igualó en puntos con el campeón. Mostró una gran regularidad al finalizar segundo los tres días de competencias”, precisó.

Cecilia Tasquer, responsable del Club Hípico Las Moras de Concepción, cree que la gran participación en los Nacionales refleja el crecimiento del hipismo en nuestra provincia. “Hay mucha gente que se está dedicando de lleno a este deporte. Lo está haciendo con mucho profesionalismo y seriedad. Hay una muy buena proyección, porque están buscando el crecimiento deportivo y ya no solo como un hobby”, comentó.

Gran semillero

Tasquer contó que en “La Perla del Sur” hay 35 alumnos. “Hay un semillero muy importante en toda la provincia. En nuestro club, el 60% son menores de 12 años. El hipismo está teniendo un resurgimiento en todo el Norte del país. La experiencia en los Nacionales fue muy buena para nuestros representantes, por lo que el balance es sumamente positivo”, explicó.

Verónica Infante está a cargo del Centro Ecuestre Al Galope, donde el 90% son alumnos nuevos. “Se sumó mucha gente en este último tiempo al hipismo. Hay un resurgimiento que es muy esperanzador para el deporte. La pandemia hizo que muchos se interioricen y conozcan la equitación. Pero lo importante es que este auge continúo y actualmente sigue creciendo. En nuestro club hay 45 alumnos, de los cuáles 10 fueron a competir por primera vez al Jockey Club de Salta y vivieron una experiencia única. El 90% de mis alumnos son nuevos y están dando sus primeros pasos”, dijo.

La amazona resaltó el nivel de los tucumanos en los campeonatos Nacionales. “Ya tenemos un subcampeón y otros que están dando pelea en varias categorías. Además hay que resaltar lo realizado por ‘Lulú’ Solórzano, que está compitiendo contra los mejores binomios del país en la categoría más importante. Eso es algo para aplaudir”, expresó.

El hipismo tucumano está por el buen camino, con una muy buena cantidad y una gran calidad de jinetes y amazonas.