Buenas noticias para Franco Colapinto y Alpine luego de la descalificación de Williams en Singapur

Para Alpine, el sábado en Marina Bay no había sido positivo. Tanto Colapinto como Pierre Gasly quedaron eliminados en la primera etapa de clasificación. Sin embargo, en un trazado donde adelantar es casi imposible, cada posición ganada antes de la largada es vital para sumar puntos. El equipo confía en la estrategia y en encontrar un buen ritmo de carrera para revertir el mal sabor de la jornada previa.