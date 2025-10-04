Buenas noticias para Franco Colapinto y Alpine luego de la descalificación de Williams en Singapur

Franco Colapinto largará este domingo desde el 16° puesto en el Gran Premio de Singapur, dos lugares más arriba de lo que había conseguido en pista. La mejora se debe a la descalificación de Carlos Sainz y Alex Albon, cuyos autos violaron las medidas reglamentarias del alerón trasero. Ambos pilotos de Williams deberán partir desde el fondo de la parrilla.
El informe del delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, confirmó que “las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches 23 y 55 superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero”. Esta infracción al artículo 3.10.10 g del Reglamento Técnico derivó en la sanción, que recuerda al antecedente de Mónaco 2024, cuando Haas sufrió una descalificación similar.
Para Alpine, el sábado en Marina Bay no había sido positivo. Tanto Colapinto como Pierre Gasly quedaron eliminados en la primera etapa de clasificación. Sin embargo, en un trazado donde adelantar es casi imposible, cada posición ganada antes de la largada es vital para sumar puntos. El equipo confía en la estrategia y en encontrar un buen ritmo de carrera para revertir el mal sabor de la jornada previa.
El GP de Singapur, 18° fecha de la temporada de Fórmula 1, se correrá este domingo desde las 9 en el circuito urbano de Marina Bay y será transmitido por Disney+. George Russell (Mercedes) partirá desde la pole, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).