¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

El Masters 1000 de Shanghái encontró a su gran revelación: Juncheng Shang, un joven de 20 años nacido en Beijing que, en condición de local, consiguió el triunfo más resonante de su corta trayectoria. Con una zurda afinada y una potencia que no desentona frente a los mejores, el actual número 237 del ranking mundial derrotó al ruso Karen Khachanov, integrante del Top 10, por 7-6 (3) y 6-3, y avanzó por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un torneo de esta categoría.
El chino, de 1,83 metros y gran movilidad, siempre buscó diferenciarse de la media de su país. Sus ejecuciones técnicas parecen impecables —tanto derechas como reveses o drops—, aunque su principal desafío fue aprender a ordenar ese arsenal. En esa búsqueda apareció un nombre histórico: Marcelo Ríos, ex número 1 del mundo y leyenda del tenis sudamericano, quien aceptó entrenarlo. Bajo su conducción, Shang obtuvo en 2022 el título del Challenger de Lexington, tras vencer en la final al ecuatoriano Emilio Gómez, y se metió por primera vez en el Top 250 del ranking ATP.
El vínculo con el chileno no estuvo exento de polémicas. Ríos, fiel a su estilo frontal, llegó a decir que su pupilo era “demasiado buenito” en la cancha, al punto de disculparse incluso cuando un golpe pegaba en la red. Para endurecerlo, no dudó en lanzarle un pelotazo durante una práctica, convencido de que debía aprender a aceptar el roce como parte del juego. La relación terminó a principios de 2023 en malos términos: Shang declaró que había sido “irrespetuoso” con él.
La historia del joven también se sostiene en su familia. Su padre, Shang Yi, fue futbolista profesional y jugó en el Beijing Guoan y en el Xerez de España. Su madre, Zhang Ying, fue campeona mundial de tenis de mesa en dobles mixto en 1997. Con esa herencia deportiva y un carácter moldeado a base de altibajos, el chino afronta ahora un nuevo capítulo.
Tras un tiempo alejado de las canchas por una lesión en el pie, regresó en julio de este año. No tuvo buenos resultados en Toronto, Cincinnati ni en el US Open, donde debió retirarse en primera ronda, pero la gira asiática parece haberle devuelto la confianza. Primero venció a Aleksandar Kovacevic en un duelo ajustado, y ahora sorprendió al derrotar a Khachanov en Shanghái.
En la siguiente ronda se medirá con el portugués Nuno Borges, un rival accesible en los papeles, lo que alimenta el entusiasmo de los fanáticos locales. Por talento, juventud y proyección, Shang no quiere ser solo la sorpresa del torneo: busca consolidarse como “el distinto” que siempre soñó ser para el tenis chino.