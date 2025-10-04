¿Quién es la promesa local de Shanghái que fue dirigida por un ex número 1 del mundo?

El vínculo con el chileno no estuvo exento de polémicas. Ríos, fiel a su estilo frontal, llegó a decir que su pupilo era “demasiado buenito” en la cancha, al punto de disculparse incluso cuando un golpe pegaba en la red. Para endurecerlo, no dudó en lanzarle un pelotazo durante una práctica, convencido de que debía aprender a aceptar el roce como parte del juego. La relación terminó a principios de 2023 en malos términos: Shang declaró que había sido “irrespetuoso” con él.