Macri calificó de "positiva" su reunión con Milei, pero insistió en "reformas estructurales"

Esta reunión, la segunda entre Milei y Macri en la semana, se produjo en la residencia de Olivos y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tras el encuentro, Milei también utilizó X para resumir la conversación, al calificarla de "muy fructífera". Además anunció un acuerdo para trabajar juntos a partir del 27 de octubre en la construcción de consensos para las reformas estructurales.