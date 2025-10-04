Secciones
Política

Macri calificó de "positiva" su reunión con Milei, pero insistió en "reformas estructurales"

El ex presidente también hizo un llamado a la unidad de aquellos que buscan un cambio, con el objetivo de impulsar desde el Congreso las reformas necesarias.

Mauricio Macri. Mauricio Macri. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

El ex presidente Mauricio Macri calificó de "positiva" su reciente reunión con Javier Milei, al destacar la necesidad de avanzar en "reformas estructurales" y un "compromiso con una agenda real". Macri expresó su esperanza de que, tras las elecciones del 26 de octubre, se concrete una etapa de transformaciones profundas en el país.

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", señaló Macri en su cuenta de X (antes Twitter).

El ex presidente también hizo un llamado a la unidad de aquellos que buscan un cambio, con el objetivo de impulsar desde el Congreso las reformas necesarias. "Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", agregó.

Esta reunión, la segunda entre Milei y Macri en la semana, se produjo en la residencia de Olivos y contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Tras el encuentro, Milei también utilizó X para resumir la conversación, al calificarla de "muy fructífera". Además anunció un acuerdo para trabajar juntos a partir del 27 de octubre en la construcción de consensos para las reformas estructurales.

Un encuentro de casi dos horas

La charla se prolongó desde las pasadas las 17 hasta cerca de las 19. Y, apenas terminada, el Presidente publicó un mensaje en X para resumir la versión oficial de la reunión que, por los términos que usó, se llevó en buenos términos.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (EL PRESI), Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”, escribió el jefe de Estado.

Aunque las conversaciones se habían mantenido en reserva, esta vez fue Milei quien se encargó de divulgar la información de inmediato. Este gesto se interpreta en un contexto en el que el Gobierno busca mostrar gobernabilidad tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y las acusaciones contra José Luis Espert, primer candidato libertario en PBA, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Temas Elecciones 2025 Buenos AiresMauricio MacriCasa RosadaJavier MileiGuillermo FrancosGobierno de Milei
