Accidente en la ruta 9: perdió el control del auto y chocó contra la columna de un puente

Un accidente vehicular se registró esta mañana en la ruta nacional N°9, en el acceso norte. El siniestro fue protagonizado por un auto Peugeot blanco, que terminó con el capot completamente destrozado tras impactar contra una columna de hormigón.
Según informaron las autoridades policiales, el conductor habría perdido el control del vehículo e impactó de frente contra una de las columnas que sostienen el puente. No se vio involucrado ningún otro automóvil en el hecho.
Tras el impacto, el conductor y su acompañante fueron trasladados al centro de salud más cercano para un control preventivo. Sin embargo, se confirmó que no sufrió heridas de gravedad.
Intervino en el lugar personal policial, bomberos voluntarios de Las Talitas y la unidad fiscal de turno, que tomó conocimiento del hecho y dispuso que se labren las actuaciones correspondientes.