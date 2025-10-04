Secciones
Seguridad

Accidente en la ruta 9: perdió el control del auto y chocó contra la columna de un puente

El siniestro se produjo a la altura del acceso norte.

Accidente en la ruta 9: perdió el control del auto y chocó contra la columna de un puente
Hace 24 Min

Un accidente vehicular se registró esta mañana en la ruta nacional N°9, en el acceso norte.  El siniestro fue protagonizado por un auto Peugeot blanco, que terminó con el capot completamente destrozado tras impactar contra una columna de hormigón.

Según informaron las autoridades policiales, el conductor habría perdido el control del vehículo e impactó de frente contra una de las columnas que sostienen el puente. No se vio involucrado ningún otro automóvil en el hecho.

Tras el impacto, el conductor y su acompañante fueron trasladados al centro de salud más cercano para un control preventivo. Sin embargo, se confirmó que no sufrió heridas de gravedad.

Intervino en el lugar personal policial, bomberos voluntarios de Las Talitas y la unidad fiscal de turno, que tomó conocimiento del hecho y dispuso que se labren las actuaciones correspondientes.

Temas TucumánLas Talitas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe
3

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
5

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Suspendieron la caminanta de Milei: enfrentamientos y detenciones en la visita a Santa Fe

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Vargas Aignasse y Ferrazzano cruzaron a Federico Pelli por el caso Espert: “¿De qué lado estás?”

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Comentarios