A qué hora desayunar para quemar más grasas, según una experta en metabolismo

¿A qué hora desayunar para quemar más grasas?

La médica parte de un concepto esencial: no solo hay que prestar atención a lo que comemos, sino también al momento en que lo comemos. “Si retrasamos un poquito, aunque sea, el momento del desayuno, eso ayuda muchísimo”, indica a “A lo grande podcast”. En este aspecto, el retraso de alimentación está relacionado al ayuno porque se obliga al cuerpo a funcionar por más tiempo sin comida.