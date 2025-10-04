Secciones
DeportesFútbol

El descuido de un campeón del mundo que Internet no perdonó: filtró las camisetas oficiales del Mundial 2026

El jugador publicó la foto de las camisetas inéditas de la competencia y el error pronto se viralizó.

La foto que publicó Alessandro Del Piero donde filtró varias camisetas de Adidas. (Foto: Mantosdofutebol.com.br) La foto que publicó Alessandro Del Piero donde filtró varias camisetas de Adidas. (Foto: Mantosdofutebol.com.br)
Hace 1 Hs

El internet y las grandes marcas no siempre perdonan y un simple error en las redes sociales puede resultar en consecuencias impensadas, más si ocurre en un contexto de fiebre mundialista. Eso fue lo que le sucedió a un ex campeón del mundo, cuando, sin advertirlo, filtró las camisetas inéditas de los equipos del Mundial 2026 y a pesar de intentarlo, no pudo evitar que su descuido se viralizara.

La Selección de Placente se prepara para la primera gran prueba en el Mundial Sub 20

La Selección de Placente se prepara para la primera gran prueba en el Mundial Sub 20

Alessandro Del Piero, el histórico exjugador de la Selección de Italia, fue protagonista de un insólito descuido en su cuenta de Instagram, al publicar una historia en las que se revelaban múltiples modelos hasta ahora desconocidos de las camisetas de Adidas para el Mundial 2026.

Del Piero filtró las camisetas del Mundial

Mientras el fervor por el Mundial comienza a crecer, el simple descuido de Del Piero resultó en un revuelo. Apenas subida la imagen, los fanáticos quedaron fascinados con el desfile de camisetas que se revelaban en la imagen y que aún no habían sido confirmadas, entre ellas las de la Selección Argentina.

En la "story" pueden verse series de maniquís con camisetas diseñadas por Adidas para sus selecciones más importantes, donde la Albiceleste puede verse en primer plano. Otras camisetas llamativas eran la de Alemania, México, Japón, Bélgica, Italia, España, entre otras.

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El error de Del Piero sirvió para confirmar los rumores ante la falta de confirmaciones oficiales. El modelo publicado por el excampeón del mundo estuvo en sintonía con las filtraciones que se dieron a conocer por páginas especializadas en el tema. La titular mantendrá los bastones verticales con una línea azul oscura y un degradé en celeste y blanco hacia el centro de la franja. Para la alternativa, en las últimas horas se filtró una foto: será azul muy oscura con una especie de fileteado porteño en plateado a lo largo de todo el frente.

Además, de la imagen original, la página FootyHeadlines, que suele dedicarse a este tipo de filtraciones, ejemplificó cada camiseta del maniquí y revolucionó a los hinchas.

Del Piero intentó camuflar su descuido borrando la imagen, pero las redes sociales son mucho más veloces que el botón de eliminar. Hasta ello, cientos de fanáticos ya habían guardado la foto que comenzó a circular internet y se volvió viral.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efemérides del 2 de octubre: Día de la No Violencia, del Encargado de Edificios y otros hechos importantes

Efemérides del 2 de octubre: Día de la No Violencia, del Encargado de Edificios y otros hechos importantes

Este es el mejor alfajor argentino, según el chef más reconocido del mundo

Este es el mejor alfajor argentino, según el chef más reconocido del mundo

“Tenemos un ganador”: el mejor chef del mundo definió cuál es el alfajor de kiosco número uno de Argentina

“Tenemos un ganador”: el mejor chef del mundo definió cuál es el alfajor de kiosco número uno de Argentina

Por qué dudamos si cerramos la puerta con llave, según un estudio científico

Por qué dudamos si cerramos la puerta con llave, según un estudio científico

Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
3

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
4

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
5

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
6

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

Más Noticias
Arca y billeteras virtuales: cuánto dinero se podrá transferir en octubre

Arca y billeteras virtuales: cuánto dinero se podrá transferir en octubre

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

¿Por qué olvidamos más? Los hábitos que deterioran la memoria

¿Por qué olvidamos más? Los hábitos que deterioran la memoria

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Comentarios