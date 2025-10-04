El descuido de un campeón del mundo que Internet no perdonó: filtró las camisetas oficiales del Mundial 2026

El internet y las grandes marcas no siempre perdonan y un simple error en las redes sociales puede resultar en consecuencias impensadas, más si ocurre en un contexto de fiebre mundialista. Eso fue lo que le sucedió a un ex campeón del mundo, cuando, sin advertirlo, filtró las camisetas inéditas de los equipos del Mundial 2026 y a pesar de intentarlo, no pudo evitar que su descuido se viralizara.
Alessandro Del Piero, el histórico exjugador de la Selección de Italia, fue protagonista de un insólito descuido en su cuenta de Instagram, al publicar una historia en las que se revelaban múltiples modelos hasta ahora desconocidos de las camisetas de Adidas para el Mundial 2026.
Del Piero filtró las camisetas del Mundial
Mientras el fervor por el Mundial comienza a crecer, el simple descuido de Del Piero resultó en un revuelo. Apenas subida la imagen, los fanáticos quedaron fascinados con el desfile de camisetas que se revelaban en la imagen y que aún no habían sido confirmadas, entre ellas las de la Selección Argentina.
En la "story" pueden verse series de maniquís con camisetas diseñadas por Adidas para sus selecciones más importantes, donde la Albiceleste puede verse en primer plano. Otras camisetas llamativas eran la de Alemania, México, Japón, Bélgica, Italia, España, entre otras.
La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
El error de Del Piero sirvió para confirmar los rumores ante la falta de confirmaciones oficiales. El modelo publicado por el excampeón del mundo estuvo en sintonía con las filtraciones que se dieron a conocer por páginas especializadas en el tema. La titular mantendrá los bastones verticales con una línea azul oscura y un degradé en celeste y blanco hacia el centro de la franja. Para la alternativa, en las últimas horas se filtró una foto: será azul muy oscura con una especie de fileteado porteño en plateado a lo largo de todo el frente.
Además, de la imagen original, la página FootyHeadlines, que suele dedicarse a este tipo de filtraciones, ejemplificó cada camiseta del maniquí y revolucionó a los hinchas.
Del Piero intentó camuflar su descuido borrando la imagen, pero las redes sociales son mucho más veloces que el botón de eliminar. Hasta ello, cientos de fanáticos ya habían guardado la foto que comenzó a circular internet y se volvió viral.