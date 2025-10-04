El descuido de un campeón del mundo que Internet no perdonó: filtró las camisetas oficiales del Mundial 2026

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El error de Del Piero sirvió para confirmar los rumores ante la falta de confirmaciones oficiales. El modelo publicado por el excampeón del mundo estuvo en sintonía con las filtraciones que se dieron a conocer por páginas especializadas en el tema. La titular mantendrá los bastones verticales con una línea azul oscura y un degradé en celeste y blanco hacia el centro de la franja. Para la alternativa, en las últimas horas se filtró una foto: será azul muy oscura con una especie de fileteado porteño en plateado a lo largo de todo el frente.