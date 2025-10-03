La Selección de Placente se prepara para la primera gran prueba en el Mundial Sub 20

Dentro de la delegación argentina también se destacan nombres propios que empiezan a generar expectativa. Ian Subiabre, juvenil de River de apenas 18 años, convirtió uno de los tantos frente a Australia tras una brillante asistencia de Milton Delgado, mediocampista de Boca. Ambos jugadores llegan a este Mundial en una situación particular en sus clubes: mientras Subiabre había perdido protagonismo en la primera de River y atravesaba un conflicto contractual que lo alejó de las convocatorias, Delgado quedó relegado en Boca tras la llegada de Miguel Russo, que apostó por otros nombres en el mediocampo.