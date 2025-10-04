Un barrio argentino donde vivió Maradona quedó seleccionado entre los 40 “más cool” del mundo

Turismo: el barrio más cool de Argentina

Dentro de los 40 barrios más pintorescos del mundo, Villa Devoto, en el límite de Capital Federal, quedó ubicado en el puesto 37. Time Out destacó algunos espacios para visitar así como también una época ideal para hacer un paseo: los días de primavera en que las temperaturas son suaves, los días largos y los árboles tienen flores que transforman esa zona de la ciudad en el área de escape más verde.