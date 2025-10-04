Secciones
Un barrio argentino donde vivió Maradona quedó seleccionado entre los 40 “más cool” del mundo

Un pueblo fundado a fines del siglo XIX que hoy conserva gran parte de su frescura original.

Hace 2 Hs

“Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué se yo, ¿viste?”, pero la revista Time Out parece saberlo, porque elaboró una lista de los barrios más vistosos del mundo y el nombre de un destino argentino quedó resonando entre ellos. Entre los 40 barrios más cool, Capital Federal plantó bandera con un postulante de la zona oeste.

Para armar su lista, la revista hizo una consulta a decenas de periodistas y editores de todo el mundo. A partir de las respuestas, se realizó un análisis en el que se contemplaron diferentes aspectos para elegir a los candidatos definitivos. Entre los criterios que se evaluaron se consideraron factores que fueron desde lo edilicio hasta lo cultural.

Según Infobae, “cada distrito fue evaluado de acuerdo a su diversidad, el flujo de nueva energía creativa, la presencia de comercios independientes, propuestas artísticas y espacios de encuentro, así como la vitalidad de su oferta culinaria y su calidad de vida cotidiana”.

Turismo: el barrio más cool de Argentina

Dentro de los 40 barrios más pintorescos del mundo, Villa Devoto, en el límite de Capital Federal, quedó ubicado en el puesto 37. Time Out destacó algunos espacios para visitar así como también una época ideal para hacer un paseo: los días de primavera en que las temperaturas son suaves, los días largos y los árboles tienen flores que transforman esa zona de la ciudad en el área de escape más verde.

Plaza Arenales fue uno de los sitios que recomendó la revista para hacer un paseo. También se incluyó una invitación a conocer la Basílica de San Antonio de Padua y el Paseo de las Artes Latinoamericanas, un espacio público que fusiona cultura con naturaleza e invita a recorrer canteros en homenaje a diferentes artistas.

Como parte de su patrimonio, Time Out también reconoció valorable el hecho de que Diego Armando Maradona hubiera pasado allí algunos de sus años de juventud. Es que el ídolo del fútbol mundial, "el Diego" vivió en Villa Devoto, en la calle José Luis Cantilo al 4500. Esa fue su última casa antes de mudarse al famoso piso de Segurola y Habana.

Fundación de Villa Devoto

Según la página oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1888 el ingeniero Carlos Buschiazzo realizó el trazado de una villa en tierras pertenecientes a Antonio Devoto, un acaudalado inmigrante italiano. El 13 de noviembre del mismo año, se inauguró la estación perteneciente al Ferrocarril Buenos Aires Pacífico y desde entonces la zona empezó a crecer.

Desde fines del siglo XIX se instalaron lujosas quintas que dieron el aspecto que hoy presume Villa Devoto. Actualmente, tiene una superficie de 6.4 kilómetros cuadrados y una población total de 67.712 habitantes con una mayoría de mujeres.

