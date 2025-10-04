Secciones
Arca y billeteras virtuales: cuánto dinero se podrá transferir en octubre

Los montos máximos que no requieren justificación ante ARCA aplican tanto para billeteras virtuales como para cuentas bancarizadas.

Hace 1 Hs

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) anunció cuáles serán los montos a partir de los cuales se podrá iniciar una investigación en octubre. Estos afectan tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales. Superarlos implica que el organismo de control puede solicitar al contribuyente que justifique sus movimientos o ingresos.

ARCA tiene por objetivo simplificar los procesos aduaneros y tributarios y fomentar la formalización de la economía. Aunque hace algunos meses se incrementaron los montos patrimoniales a partir de los cuales el organismo puede iniciar una investigación, sigue habiendo topes a los cuales atenerse antes de que se solicite documentación respaldatoria.

Topes de transferencia para billeteras virtuales en octubre

Tanto los bancos como billeteras virtuales tienen la obligación de reportar a ARCA de forma automática cualquier movimiento que realice un usuario si supera los topes indicados. Conocer los límites puede evitar bloqueos temporales o solicitudes de justificación por parte del organismo.

La última modificación de topes para operaciones bancarias se anunció en junio de 2025 y continuará vigente por los próximos meses. Si un contribuyente supera los montos indicados, es posible que ARCA inicie un proceso de investigación y le solicite explicaciones sobre el origen del dinero, de modo que pueda formalizarse el ingreso sin evasiones.

Es importante tener en cuenta que ARCA no hace controles por cantidad de movimientos realizados en un mes, sino por la cantidad de dinero implicada en las operaciones de todo un mes. Los máximos indicados son:

- Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

- Extracciones en efectivo: límite de $10.000.000.

- Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas.

- Plazos fijos: hasta $100.000.000 en personas físicas y $30.000.000 en jurídicas.

- Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $100.000.000 para individuos.

- Compras como consumidor final: se permiten hasta $10.000.000 sin necesidad de justificar.

- Pagos de todo tipo: límite de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

1

2

3

4

5

6

