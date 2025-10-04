Arca y billeteras virtuales: cuánto dinero se podrá transferir en octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) anunció cuáles serán los montos a partir de los cuales se podrá iniciar una investigación en octubre. Estos afectan tanto a cuentas bancarias como a billeteras virtuales. Superarlos implica que el organismo de control puede solicitar al contribuyente que justifique sus movimientos o ingresos.