El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Según el SMN, las altas temperaturas dominarán el sábado y domingo, aunque se espera un leve descenso para el arranque de la semana.

Hace 2 Hs

El calor se hará sentir con fuerza en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. El sábado comenzó con una temperatura mínima de 18°C, con vientos moderados del noroeste y una visibilidad de 9 kilómetros.

En base a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se puede anticipar que durante la mañana la temperatura rondaría los 34°C.

El cielo estará algo nublado durante la siesta, mientras que la temperatura continuará en aumento, hasta alcanzar la máxima de 34°C. La sensación térmica llegaría a los 30°C.

Para la noche, el SMN sostiene que la temperatura media rondaría los 30°C y los vientos serán suaves del sudoeste.

Pronóstico extendido: ¿cuándo bajará la temperatura en Tucumán?

En cuanto a los próximos días, el pronóstico del tiempo del SMN augura para el domingo una jornada nuevamente calurosa. La máxima anunciada es de 30°C, mientras que la mínima será de 20°C.

En tanto, el lunes se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 14°C y una máxima que solo alcanzaría los 23°C.

