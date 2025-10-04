El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

El calor se hará sentir con fuerza en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. El sábado comenzó con una temperatura mínima de 18°C, con vientos moderados del noroeste y una visibilidad de 9 kilómetros.
En base a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se puede anticipar que durante la mañana la temperatura rondaría los 34°C.
El cielo estará algo nublado durante la siesta, mientras que la temperatura continuará en aumento, hasta alcanzar la máxima de 34°C. La sensación térmica llegaría a los 30°C.
Para la noche, el SMN sostiene que la temperatura media rondaría los 30°C y los vientos serán suaves del sudoeste.
Pronóstico extendido: ¿cuándo bajará la temperatura en Tucumán?
En cuanto a los próximos días, el pronóstico del tiempo del SMN augura para el domingo una jornada nuevamente calurosa. La máxima anunciada es de 30°C, mientras que la mínima será de 20°C.
En tanto, el lunes se espera un descenso de la temperatura, con una mínima de 14°C y una máxima que solo alcanzaría los 23°C.