El tiempo en Tucumán: preparate para dos días de mucho calor en toda la provincia

El ingreso de un frente cálido y húmedo traerá a la provincia dos días de temperaturas muy altas para esta época del año, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa para hoy una máxima de al menos 32 °C, mientras que la sensación térmica podría trepar hasta los 34 °C.
La mañana comenzó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C. La humedad fue del 75% y la visibilidad superó los 10 kilómetors. Los vientos fueron suaves desde el sector oeste.
Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguran que la temperatura continuará subiendo, de manera sostenida, hasta llegar al mediodía con una nubosidad de alrededor del 20% y con una media de 27 °C. La humedad sería del 50%.
Para la tarde se espera que el cielo continúe mayormente despejado y que la temperatura alcance una máxima de 34 °C, mientras que la humedad se mantendría por debajo del 30%.
Hacia la noche, el cielo seguirá despejado y la temperatura descenderá hasta los 22 °C, al tiempo que la humedad subiburá hasta el 50%. Los vientos serán suaves del noroeste.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
Desde el SMN anticipan para el sábado una jornada calurosa y el incremento de la nubosidad. La mínima sería de 18 °C y la máxima llegaría hasta los 36 °C. El domingo también contará con cielos mayormente cubiertos y con una máxima de 29 °C. Por la noche podría ingresar parcialmente un frente de aire frío, que provocaría el descenso de la temperatura para el lunes, para el que se espera una máxima de 23 °C.