Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: preparate para dos días de mucho calor en toda la provincia

La mínima fue de 16 °C. El cielo estará despejado. El pronóstico para el fin de semana.

A CUIDARSE. Se viene 48 horas de mucho sol y de un calor atípico para esta fecha del año. A CUIDARSE. Se viene 48 horas de mucho sol y de un calor atípico para esta fecha del año. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

El ingreso de un frente cálido y húmedo traerá a la provincia dos días de temperaturas muy altas para esta época del año, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa para hoy una máxima de al menos 32 °C, mientras que la sensación térmica podría trepar hasta los 34 °C.

La mañana comenzó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C. La humedad fue del 75% y la visibilidad superó los 10 kilómetors. Los vientos fueron suaves desde el sector oeste.

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguran que la temperatura continuará subiendo, de manera sostenida, hasta llegar al mediodía con una nubosidad de alrededor del 20% y con una media de 27 °C. La humedad sería del 50%. 

Para la tarde se espera que el cielo continúe mayormente despejado y que la temperatura alcance una máxima de 34 °C, mientras que la humedad se mantendría por debajo del 30%. 

Hacia la noche, el cielo seguirá despejado y la temperatura descenderá hasta los 22 °C, al tiempo que la humedad subiburá hasta el 50%. Los vientos serán suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

Desde el SMN anticipan para el sábado una jornada calurosa y el incremento de la nubosidad. La mínima sería de 18 °C y la máxima llegaría hasta los 36 °C. El domingo también contará con cielos mayormente cubiertos y con una máxima de 29 °C. Por la noche podría ingresar parcialmente un frente de aire frío, que provocaría el descenso de la temperatura para el lunes, para el que se espera una máxima de 23 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
1

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
2

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
3

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
4

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
5

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
6

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Más Noticias
El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Video: así rescataron a lo perros que quedaron abandonados en la casa del triple crimen de Florencio Varela

Video: así rescataron a lo perros que quedaron abandonados en la casa del triple crimen de Florencio Varela

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

La UNT formalizó la creación del parque Prebisch

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Religión en el aula: qué se enseña y cuál es la nueva forma que quieren darle

Religión en el aula: qué se enseña y cuál es la nueva forma que quieren darle

Comentarios