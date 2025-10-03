El tiempo en Tucumán: preparate para dos días de mucho calor en toda la provincia

Desde el SMN anticipan para el sábado una jornada calurosa y el incremento de la nubosidad. La mínima sería de 18 °C y la máxima llegaría hasta los 36 °C. El domingo también contará con cielos mayormente cubiertos y con una máxima de 29 °C. Por la noche podría ingresar parcialmente un frente de aire frío, que provocaría el descenso de la temperatura para el lunes, para el que se espera una máxima de 23 °C.