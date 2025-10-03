Concepción FC arrasó, Jorge Newbery se subió al segundo puesto y San Martín frenó a Graneros en la penúltima fecha del Anual Tucumano

Mientras tanto, en el complejo Natalio Mirkin, San Martín le ganó al puntero Graneros por 2-1 con goles de Lautaro Díaz y Julián De Camilo. Braian Collante había abierto el marcador para los visitantes. Todos los tantos llegaron en el complemento, en un choque vibrante que dejó al Santo bien posicionado para la definición.