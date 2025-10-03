Concepción FC arrasó, Jorge Newbery se subió al segundo puesto y San Martín frenó a Graneros en la penúltima fecha del Anual Tucumano

Un viernes a puro fútbol en Tucumán dejó un escenario abierto y repleto de expectativa de cara a la última fecha del Torneo Anual de la Primera A. La continuidad de la octava jornada (penúltima de la zona campeonato) empezó a perfilar la definición de los clasificados en cada grupo.
En el grupo B, Concepción FC dio el golpe más fuerte al golear como visitante a San Antonio por 5 a 0. El equipo orientado por Adrián Uslenghi liquidó el partido en dos tiempos: en la primera parte marcaron Gonzalo Molina y Hernán Lastra; en el complemento aumentaron Matías Barboza y Axel Epifanio.
En Villa Obrera, Jorge Newbery se convirtió en el nuevo escolta de Graneros al superar por 3-1 al colista Talleres (Ramón Cisneros). Los goles del último campeón Anual fueron de Santiago Albornoz, Jesús Cocha Flores y Francisco Navarro.
Mientras tanto, en el complejo Natalio Mirkin, San Martín le ganó al puntero Graneros por 2-1 con goles de Lautaro Díaz y Julián De Camilo. Braian Collante había abierto el marcador para los visitantes. Todos los tantos llegaron en el complemento, en un choque vibrante que dejó al Santo bien posicionado para la definición.
Este sábado, desde las 16, se enfrentarán Unión Simoca con San Lorenzo (Santa Ana), y el domingo será el turno de San Fernando ante Ateneo Parroquial Alderetes.
En el grupo A, la jornada se repartió en tres días: este sábado Bella Vista recibe a Villa Mitre, el domingo se jugará el clásico San Pablo-Almirante Brown y Famaillá enfrentará a San Juan. El lunes cerrará la fecha Tucumán Central, único clasificado hasta ahora, ante Central Norte, mientras que Azucarera Argentina recibirá a Unión del Norte.
En la Zona Repechaje (octava fecha) también hubo acción:
- Grupo A: Experimental venció 2-0 a Sportivo Trinidad con goles de Daniel Acosta y David Gallardo.
- Grupo B: San José cayó ante Santa Rosa 2-1; Fernando Argañaraz anotó los dos goles para la visita.
- Grupo C: Atlético Concepción y Amalia empataban sin goles, pero el partido se suspendió a los 37’ del primer tiempo cuando el arquero local, Alexander Bayk, sufrió un golpe de calor y debió ser trasladado a un sanatorio.
- Grupo D: Alto Verde superó 1-0 a La Providencia con tanto de Facundo Ibáñez.
- Interzonal: Sportivo Guzmán derrotaba 3-1 a Atlético (Mauro Bustos marcó para el "Decano"; Lucas Sánchez, Agustín Smith y Santino Lucena Chamorro para la visita) cuando el juego se suspendió a los 23’ del complemento por la agresión del lateral Mauro Garay al árbitro Axel Santillán tras su expulsión.