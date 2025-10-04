El Septiembre Musical transcurre sus últimas horas, y esta tarde a las 19 habrá un encuentro de trascendencia de dos orquestas infanto juveniles en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con entrada gratuita. La convocatoria alcanza a la Orquesta Nelson Mandela, dirigida por Alejandro Olivares y que funciona en el barrio Lomas de Tafí -pertenece al Programa socio-cultural de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación de la Provincia- y la Orquesta Popular Latinoamericana Rolando Chivo Valladares del Barrio ATE y que conduce Rony López, una de las formaciones más destacadas y de mayor trayectoria en Tucumán. El repertorio estará integrado por obras populares de distintos estilos y géneros.
También dentro del Septiembre Musical, la Escuela Taller de Danza del Ente Cultural de Tucumán presentará la obra “Manifestación”, una propuesta escénica que se inspira en la música de Alberto Ginastera y dialoga con producciones plásticas y visuales de gran valor en la historia cultural del país, con dirección general de Beatriz Lábatte y coreografías de Zulema Asís, Ricardo Contreras y Rita Di Vece. La función será a la 21 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
A su vez, el folclore estará presente dentro del ciclo Cultura Bar, también con acceso libre, en La Crisóstomo (Las Heras y Crisóstomo Álvarez), con la participación de Viviana Taberna. En otras peñas, ya con derecho de espectáculo pago, la propuesta es múltiple: en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) actuarán La Llave, Herencia, Trashumantes y Antonio Monte; y en La Casa de Yamil (España 153), Pedro Sisali, Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi y Sonkoy Tucma. En tanto, en Lo de la Paliza (Laprida 181) habrá pop con Maxi Giroud.