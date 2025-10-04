El Septiembre Musical transcurre sus últimas horas, y esta tarde a las 19 habrá un encuentro de trascendencia de dos orquestas infanto juveniles en el Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con entrada gratuita. La convocatoria alcanza a la Orquesta Nelson Mandela, dirigida por Alejandro Olivares y que funciona en el barrio Lomas de Tafí -pertenece al Programa socio-cultural de Coros y Orquestas del Ministerio de Educación de la Provincia- y la Orquesta Popular Latinoamericana Rolando Chivo Valladares del Barrio ATE y que conduce Rony López, una de las formaciones más destacadas y de mayor trayectoria en Tucumán. El repertorio estará integrado por obras populares de distintos estilos y géneros.