Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

- La decisión de trabajar con su música se relaciona, en gran medida, con los objetivos que señalé anteriormente. Trabajamos puntualmente con la producción musical temprana de Ginastera, durante las décadas de 1930 y 1940 porque en esa etapa su música hace coexistir el academicismo musical con elementos tomados del folclore argentino: estructuras rítmicas, melodías, componentes tímbricos, aires populares, característicos de nuestro folclore. Esa convivencia musical magnífica, nos abre las puertas hacia un juego de multiplicidades en relación con lo escénico-dancístico, y a la puesta en valor de la diversidad de saberes. En diferentes porcentajes, los y las estudiantes de la ETAD llegan con formación en danzas folclóricas, en ballet, en danzas urbanas y en otros ritmos, y la institución les aporta el abordaje de otras técnicas específicas y sistematizadas, como así también diferentes saberes relacionados con la danza escénica. A eso nos invita la música que seleccionamos: a la coexistencia escénica, al disfrute y a mostrar lo que somos como comunidad, como grupalidad humana y danzante.