Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Desde el año pasado, dentro de Ente Cultural de la Provincia funciona la Escuela Taller de Danza (ETAD) del Ente Cultural, un espacio público y gratuito pensado para jóvenes de entre 13 y 18 años y conducido por José Pintos, que atiende el interés de ese grupo etario en perfeccionarse en la danza.
Esta noche a las 21, en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), una treintena de sus integrantes estrenará “Manifestación”, una propuesta escénica sobre música de Alberto Ginastera y en diálogo con producciones plásticas y visuales de valor en la historia cultural del país y anunciada “como una celebración de la diversidad dancística, siempre múltiple, cambiante y en movimiento”. La obra es un trabajo colectivo encabezado por Beatriz Lábatte, quien asume la dirección y puesta en escena. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas, como parte del Septiembre Musical.
El elenco está integrado por Gerónimo Alarcón, Milagros Álvarez, Mayra Amaya, Constanza María Antón, Lisandro Arévalo, Luna Arévalo, Martina Asís, Alma Brito Diosque, Valentina Burgos Palacio, Ruth Carabajal, Leonela Contreras, Martina Correa, Mía Gerónimo Tresviñas, Candela Gómez Morfil, Zaira Graiff, Lourdes Herrera, Paula Herrera, Brisa Jiménez, Sofía Jiménez, Magalí Lazarte, Paulina Mina, María Pía Nieto, Gerónimo Nieto Aguirre, Luciana Nieva, Gimena Racedo, Isabella Rodríguez, Lourdes Rosatto Guzmán, Guadalupe Serrano Gramajo, Zoe Sulca, Ana Tapia, Luna Vaca, Bárbara Lastenia Vega, Valentina Vildoza Farías y Milagro Zelaya. Zulema Asís, Ricardo Contreras y Rita Di Vece son los autores de la coreografía, con la asistencia general de Adrián Albano. El vestuario es de Pablo Cabrera, mientras que el asesoramiento visual, de Javier Vázquez.
“Esta propuesta conlleva más de un propósito. Tiene uno programático, ya que cumple con uno de los objetivos de la ETAD, que es el de activar experiencias escénicas que aporten a la comunidad estudiantil en diferentes pasos hacia la profesionalización en la danza. Por otra parte, sostiene también la idea de poner en valor los saberes con los que nuestros estudiantes llegan a la institución y hacer convivir, escénicamente, esa diversidad de saberes con los aportes que la Escuela les brinda desde los diferentes procesos de formación que les propone”, explica Lábatte en diálogo con LA GACETA.
- ¿Por qué se inspiran en Ginastera?
- La decisión de trabajar con su música se relaciona, en gran medida, con los objetivos que señalé anteriormente. Trabajamos puntualmente con la producción musical temprana de Ginastera, durante las décadas de 1930 y 1940 porque en esa etapa su música hace coexistir el academicismo musical con elementos tomados del folclore argentino: estructuras rítmicas, melodías, componentes tímbricos, aires populares, característicos de nuestro folclore. Esa convivencia musical magnífica, nos abre las puertas hacia un juego de multiplicidades en relación con lo escénico-dancístico, y a la puesta en valor de la diversidad de saberes. En diferentes porcentajes, los y las estudiantes de la ETAD llegan con formación en danzas folclóricas, en ballet, en danzas urbanas y en otros ritmos, y la institución les aporta el abordaje de otras técnicas específicas y sistematizadas, como así también diferentes saberes relacionados con la danza escénica. A eso nos invita la música que seleccionamos: a la coexistencia escénica, al disfrute y a mostrar lo que somos como comunidad, como grupalidad humana y danzante.
- ¿Hay una referencia artística a la realidad que nos rodea?
- Entendemos que sí. Si bien “Manifestación” no se estructura a la manera de la danza narrativa, con una historia, con personajes o situaciones que emulen lo real en la escena, asumimos que en su estructura fragmentaria y en sus modos metafóricos o alegóricos nuestro trabajo dancístico se abre al espectador en una multiplicidad física y energética que lo invita a encontrar referencias y resonancias propias que conectan con los tiempos que vivimos y con las vivencias sociales y colectivas en las que estamos inmersos.
- Se plantea un diálogo con la plástica...
- En nuestro proceso de trabajo fuimos referenciando cada una de las escenas en obras emblemáticas de la herencia plástica y visual argentina, desde fines del siglo XIX hasta de artistas locales y contemporáneos. Entendemos que en esas obras extraordinarias están presentes, y vibrando, muchas de las problemáticas que históricamente compartimos y que repetimos como país y como pueblo.
- En el ámbito del Ente también existen la Compañía de Danza Contemporánea y el Ballet Estable, como elencos oficiales...
- Hay una diferencia central y fundante entre la Escuela Taller y las compañías oficiales. La ETAD es un espacio de formación, en el que recibimos bailarines adolescentes que están en el comienzo de su camino en la danza, para acompañarlos en su proceso de formación y de perfeccionamiento; mientras que las compañías oficiales son espacios de producción profesional y están integradas por artistas de la danza, por bailarines profesionales con una gran formación específica y con experiencias escénicas notables. De hecho, para ingresar a esas compañías hay que pasar por sendos concursos y las personas que resultan seleccionadas se integran a estructuras oficiales muy importantes que tienen una gran tradición y muchos años de trayectoria y de vigencia en nuestro medio cultural.
- ¿Cuál es el rol de la Escuela?
- La ETAD fue creada a comienzos de 2024 con el objetivo de aportarle al campo dancístico local bailarines jóvenes con una determinada formación que les permita iniciarse en un desarrollo profesional integrándose, en un futuro, a los ámbitos dancísticos locales, sean estos oficiales o privados. Funciona como un espacio oficial, público y gratuito y trabaja con dos grupos de estudiantes organizados en dos niveles diferenciados; ambos grupos reciben clases de Técnicas de Danza Contemporánea, Ballet y Preparación Física, a la vez que participan de un Espacio Taller en el que se trabaja con prácticas de improvisación, procesos de composición, teoría y estudio del movimiento.
The Tramps y Jazzper: juntos en el San Martín
Swing, jazz, ragtime, dixieland, bossa nova y boleros recorrerán el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) desde las 21 en el show “Music Hall”, cuando vuelvan a compartir escenario la banda Jazzper y el cuarteto vocal The Tramps, dentro del Septiembre Musical y con beneficio de 2x1 para los socios de Club LA GACETA. The Tramps (foto) apuesta a la renovación constante de sus voces jóvenes para acercar el género a las nuevas generaciones y convocar a quienes ya lo disfrutan desde hace tiempo. Sus integrantes son Pikula Lohezic, Valentina Córdoba, Salma Arabia y Agustina Caimi, con producción de Martín Alves. Jazzper está enfocada en lo instrumental y la conforman Amaro Sánchez (trompeta y corneta), Silvio Rodríguez (guitarra), Henry Colt (banjo), Miguel Gilabert (bajo) y Andrés Zamora (washboard), en una propuesta clásica y dinámica. La confluencia de ambos estilos deriva en un espectáculo único y diferente.
“Bailar la historia”: encuentro de danza en el Museo Avellaneda
Desde las 20 y con entrada libre y gratuita, el Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) será escenario del espectáculo “Bailar la historia, compartir la identidad”, un homenaje en el día del natalicio de ese tucumano ilustre, mandatario argentino entre 1874 y 1880, además de ministro y senador nacional. La propuesta reunirá a diferentes grupos artísticos que, a través de la danza, evocarán las tradiciones y expresiones culturales de las comunidades que enriquecieron la identidad argentina en un evento que combina arte, historia e identidad en un espacio de memoria y celebración. Participarán el Ballet Flamenco de Sandra Maldonado (de la Sociedad Española de Tucumán); el Taller de Tango del Ente Cultural de la Provincia, que conduce Sara Rueda; el grupo de caporales Sonkoymanta y DoZ.08 Compañía de Danza Contemporánea, dirigida por Sergio Pérez.
La obra de Piazzolla: recital con temas cantados
La creatividad musical de Ástor Piazzolla se complementó con poesías de letristas de renombre mundial con talento propio, para completar las dos facetas de su obra, como autor de obras instrumentales y cantadas en coautoría. Para completar un amplio recorrido que cubra ambas experiencias (cuando lo más habitual es interpretar sólo al bandoneonista marplatense como compositor), tiene lugar el concierto “Piazzolla en letra y música”, que tendrá lugar desde las 21 y en el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (25 de Mayo 471). Allí, la flauta y la guitarra se entrelazarán en un diálogo a cargo del dúo que conforman Carla Guzmán y Francisco Santamarina, que estarán acompañados por la voz de Nadia González. En el repertorio no faltarán “Balada para un loco”, “Chiquilín de Bachín”, “Pájaros perdidos”, “Vuelvo al sur” y “Yo soy María”, junto a “Libertango”, “Oblivión” y “Adiós Nonino”.
Fusión: Tucubanos en el teatro Belgrano
Con un estilo que fusiona la calidez de los ritmos propios del Caribe con la fuerza del folclore norteño argentino, Tucubanos invita a realizar un viaje sonoro que servirá de unión de culturas y para celebrar la diversidad musical. Su propuesta combina la música original cubana con aires tradicionales latinoamericanos y argentinos, logrando una experiencia fresca y poderosa en escena que ya es una marca registrada del trío nacido en 2015 que conforman los tucumanos Café Valdez (percusión y voz) y Nicolás Tula (teclado y voz) y la cubana Damarys Figueroa (voz). Su propuesta abarca un repertorio ecléctico que incluye bossa nova, jazz y rock nacional. Esta noche tienen función en el marco de la 65ª edición del Septiembre Musical del Ente Cultural de Tucumán, en el Teatro Belgrano del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas (Crisóstomo Álvarez 765), desde las 21. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.