Cartas de lectores: Enseñame Tucumán
Hace 4 Hs

El exitoso certamen organizado por LA GACETA nos permite realizar algunas reflexiones. Primero, provocó el interés de los chicos por el estudio de nuestras raíces históricas, a través de las costumbres y trayectoria de nuestros predecesores. Un ciudadano que sabe, aunque sea en líneas generales, la vida y obra de quienes moldearon lo que nos distingue de los demás, es un ciudadano más consciente de su origen y de su destino. Segundo: resaltó, por si hiciera falta, el papel del docente como guía y principal sostén del sistema educativo y como forjadores indispensables de los futuros ciudadanos. Y obviamente, destacar acabadamente el papel de LA GACETA como impulsor de lo antedicho, a través de esta iniciativa. Siempre sostenemos que los medios de comunicación no deben ser únicamente meros canales informativos, sino también formativos del pensamiento crítico del ciudadano. Sería muy provechoso para ese fin, que este tipo de competencias pudieran mantenerse en el tiempo, pudiendo quedar como marca registrada del diario. Y por último, como monterizos nos sentimos triplemente orgullosos de que los chicos de tres escuelas de nuestro departamento hayan sido finalistas entre 2.500 alumnos y 180 escuelas de toda la provincia… ¡Dejan la vara demasiado alta para los futuros participantes! Si de algo nos sentimos reconocidos los monterizos, entre otras cosas, es de nuestra referencia cultural, manifestada en nuestras tradiciones y ahora también en nuestro nivel educativo. Y por ello, considerando lo inédito de lo sucedido, veríamos como justo y absolutamente merecido que los seis chicos tengan un reconocimiento más “sustancioso”, de parte de nuestros encumbrados referentes políticos monterizos, que un simple diploma o mención: ¡quizás, un buen teléfono celular de alta gama, que les serviría en sus futuros estudios sería, lo más adecuado… quedamos a la espera de que eso suceda!

Ricardo Rearte                              

ricardorearte333@gmail.com

