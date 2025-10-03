El nuevo jefe de Alpine rompió el silencio sobre Franco Colapinto y su futuro en la Fórmula 1 tras un viernes difícil en Singapur

En la conferencia de prensa de la FIA en Singapur, Nielsen destacó la evolución del argentino en las últimas fechas. “Franco tuvo un inicio complicado. Ahora se equilibró y se calmó. En las últimas tres carreras encontró ritmo y estuvo a la altura de (Pierre) Gasly, lo cual es muy bueno”, expresó. Según el inglés, la progresión de Colapinto es evidente, pero todavía falta recorrer algunas carreras antes de que Alpine confirme su alineación. “Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo”, subrayó.