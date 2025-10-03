El nuevo jefe de Alpine rompió el silencio sobre Franco Colapinto y su futuro en la Fórmula 1 tras un viernes difícil en Singapur

El nuevo director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió por primera vez al momento de Franco Colapinto y a la decisión que deberá tomar la escudería sobre su continuidad como piloto titular en 2026.
En la conferencia de prensa de la FIA en Singapur, Nielsen destacó la evolución del argentino en las últimas fechas. “Franco tuvo un inicio complicado. Ahora se equilibró y se calmó. En las últimas tres carreras encontró ritmo y estuvo a la altura de (Pierre) Gasly, lo cual es muy bueno”, expresó. Según el inglés, la progresión de Colapinto es evidente, pero todavía falta recorrer algunas carreras antes de que Alpine confirme su alineación. “Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo”, subrayó.
Las palabras de Nielsen se suman a las de Flavio Briatore, líder de la estructura, quien días atrás había adelantado que el futuro del compañero de Gasly se definirá a fines de octubre, tras la trilogía de Grandes Premios en Singapur, Estados Unidos y México. El principal rival de Colapinto por ese asiento es Paul Aron, piloto reserva de la escudería.
El contexto del equipo
Alpine atraviesa un año difícil en pista y concentra sus esfuerzos en el desarrollo del coche para 2026, que marcará el cambio de reglamentación y la llegada de los motores Mercedes. Nielsen, que asumió el 1º de septiembre al frente del equipo, reconoció que “hay mucho talento en Enstone” y confía en que “con el coche nuevo vendrán carreras mejores el próximo año”.
Aunque los resultados en Singapur no fueron brillantes (Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas libres y Gasly se ubicó 13º y 16º), las declaraciones de Nielsen constituyen un espaldarazo para el bonaerense. Su rendimiento en las últimas fechas le permitió ponerse a la par de su compañero y sumar argumentos para pelear por la butaca en 2026.