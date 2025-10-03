Secciones
DeportesMotores

El nuevo jefe de Alpine rompió el silencio sobre Franco Colapinto y su futuro en la Fórmula 1 tras un viernes difícil en Singapur

El flamante director de la escudería francesa destacó la evolución del argentino en las últimas competencias y anticipó que la definición sobre la butaca para 2026 llegará después de las próximas carreras.

RESPALDO Y EXPECTATIVA. Alpine y Colapinto atraviesan semanas decisivas para el futuro del equipo en la Fórmula 1. RESPALDO Y EXPECTATIVA. Alpine y Colapinto atraviesan semanas decisivas para el futuro del equipo en la Fórmula 1.
Hace 2 Hs

El nuevo director general de Alpine, Steve Nielsen, se refirió por primera vez al momento de Franco Colapinto y a la decisión que deberá tomar la escudería sobre su continuidad como piloto titular en 2026.

En la conferencia de prensa de la FIA en Singapur, Nielsen destacó la evolución del argentino en las últimas fechas. “Franco tuvo un inicio complicado. Ahora se equilibró y se calmó. En las últimas tres carreras encontró ritmo y estuvo a la altura de (Pierre) Gasly, lo cual es muy bueno”, expresó. Según el inglés, la progresión de Colapinto es evidente, pero todavía falta recorrer algunas carreras antes de que Alpine confirme su alineación. “Tomaremos la decisión cuando tengamos que hacerlo, no por ahora. Necesitamos más tiempo”, subrayó.

Las palabras de Nielsen se suman a las de Flavio Briatore, líder de la estructura, quien días atrás había adelantado que el futuro del compañero de Gasly se definirá a fines de octubre, tras la trilogía de Grandes Premios en Singapur, Estados Unidos y México. El principal rival de Colapinto por ese asiento es Paul Aron, piloto reserva de la escudería.

El contexto del equipo

Alpine atraviesa un año difícil en pista y concentra sus esfuerzos en el desarrollo del coche para 2026, que marcará el cambio de reglamentación y la llegada de los motores Mercedes. Nielsen, que asumió el 1º de septiembre al frente del equipo, reconoció que “hay mucho talento en Enstone” y confía en que “con el coche nuevo vendrán carreras mejores el próximo año”.

Aunque los resultados en Singapur no fueron brillantes (Colapinto finalizó 19º en ambas prácticas libres y Gasly se ubicó 13º y 16º), las declaraciones de Nielsen constituyen un espaldarazo para el bonaerense. Su rendimiento en las últimas fechas le permitió ponerse a la par de su compañero y sumar argumentos para pelear por la butaca en 2026.

Temas Fernando AlonsoFórmula 1SingapurEstados UnidosArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoFlavio Briatore
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero
1

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
2

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
3

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”
4

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”
5

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale
6

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?

¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar para que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

San Martín se juega todo en Los Polvorines: ¿qué debe pasar para que entre al Reducido de la Primera Nacional con ventaja deportiva?

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios