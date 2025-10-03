“No tengo feeling con el auto”: Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo en el GP de Singapur con Alpine

El primer día de actividad del Gran Premio de Singapur no fue sencillo para Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine se encontró con uno de los circuitos más exigentes del calendario y con un auto que no le respondió como esperaba. En las dos prácticas libres disputadas este viernes en el trazado urbano de Marina Bay, el oriundo de Pilar quedó en el 19º puesto, lejos de los tiempos de punta y por detrás de su compañero Pierre Gasly.
El escenario no ayudaba: calor extremo, humedad agobiante, muros pegados a la pista y un asfalto lleno de baches. Singapur siempre es un reto físico y técnico, y Colapinto lo vivió en carne propia. En la FP1 completó 26 vueltas con un registro de 1m33s324 y solo logró superar a Alex Albon. Gasly, en cambio, se ubicó 13º con casi un segundo menos. En la segunda tanda mejoró levemente su tiempo (1m33s139) pero volvió a quedar 19º, a 0.681s de su coequiper.
El pilarense intentó tres vueltas rápidas con neumáticos blandos, pero la jornada estuvo cruzada por interrupciones. Los accidentes de George Russell y Liam Lawson obligaron a ondear banderas rojas que cortaron el ritmo y redujeron el tiempo efectivo de trabajo. En su último giro lanzado, Colapinto llegó a tocar la pared en la curva 17 (algo que ya le había ocurrido en la FP1) y perdió la chance de mejorar su registro antes de la recta principal.
Momento autocrítico
“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, reconoció Colapinto ante la prensa apenas terminó la jornada. La palabra “inconsistencia” se repitió varias veces en sus declaraciones. Según explicó, el Alpine A525 es un monoplaza impredecible en la entrada de las curvas, un factor clave en un circuito callejero como el de Marina Bay. “Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible. En un circuito como este complica. Difícil poner una vuelta justa. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”, afirmó.
El argentino también contó que, junto al equipo, probaron distintas puestas a punto en las dos sesiones. “Hemos cambiado muchas cosas en el coche. Probamos diferentes cosas y esperamos que funcionen mañana. Vamos a intentar comprenderlo esta noche y volver más fuertes para la clasificación”, señaló.
El calor y la humedad de Singapur no fueron solo un tema para los mecánicos. La FIA obligó a las escuderías a instalar sistemas refrigerantes en los monoplazas para combatir las temperaturas extremas, aunque su uso quedó a criterio de cada piloto. Colapinto fue tajante. “Es la decisión de cada piloto si usarlo o no. Yo decidí no usarlo. No lo voy a usar más el fin de semana”, sentenció.
Mientras varios colegas probaron el dispositivo, el argentino optó por prescindir de él. En sus palabras, no puede ser “sincero” con el tema, pero dejó claro que no volverá a utilizarlo en este Gran Premio.
Lo que viene
A pesar de las dificultades, Colapinto rescató un aspecto positivo: la cantidad de datos recolectados. “Hoy hemos tenido un día muy productivo en la pista, probando y testando muchas cosas diferentes en el coche. Para eso están los viernes, y tenemos muchos datos útiles que analizar esta noche para asegurarnos de que estamos en la mejor posición posible de cara a la clasificación de mañana”, aseguró.
El viernes también dejó datos fuertes entre los líderes. En la FP1, Fernando Alonso sorprendió con el mejor tiempo (1m31s115), seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen. McLaren, que venía acostumbrado a dominar desde el inicio, quedó relegado al quinto y sexto puesto con Oscar Piastri apenas por delante de Lando Norris. Lewis Hamilton cerró cuarto y Albon casi no pudo girar por problemas de refrigeración en los frenos traseros.
En la FP2, McLaren recuperó terreno con Piastri al frente (1m30s714), escoltado por el debutante Isack Hadjar y Verstappen. La tanda estuvo marcada por las interrupciones y por un toque en boxes entre Norris y Leclerc, que obligó al equipo papaya a cambiar la trompa del auto del británico mientras el Ferrari salió ileso.
Hoy tendrá la última práctica libre (desde las 6.30) y luego la clasificación (a partir de las 10.00), que definirá su posición de largada para la carrera del domingo, prevista a 62 vueltas desde las 9.00. En un circuito donde adelantar es complicado, salir lo más adelante posible será fundamental.
Marina Bay volvió a mostrar su cara más dura. Colapinto terminó el viernes con más preguntas que respuestas, pero con la determinación de revertir la tendencia. “Tenemos mucho en lo que trabajar durante la noche y en la tercera sesión de entrenamientos libres de mañana, y nos aseguraremos de seguir ajustando el coche para intentar sacar el máximo partido a nuestro paquete”, dijo antes de despedirse.