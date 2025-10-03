“No tengo feeling con el auto”: Franco Colapinto no se guardó nada tras un viernes incómodo en el GP de Singapur con Alpine

Momento autocrítico

“Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto como en otras carreras”, reconoció Colapinto ante la prensa apenas terminó la jornada. La palabra “inconsistencia” se repitió varias veces en sus declaraciones. Según explicó, el Alpine A525 es un monoplaza impredecible en la entrada de las curvas, un factor clave en un circuito callejero como el de Marina Bay. “Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada, que es lo que hace que el auto sea muy impredecible. En un circuito como este complica. Difícil poner una vuelta justa. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”, afirmó.