Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del sábado 4 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Este día se recuerda la muerte de Mercedes Sosa y se conmemora el día en que se hizo el primer debate presidencial en nuestro país, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha.

MERCEDES SOSA. La cantante tucumana, nacida en 1935, falleció el 4 de octubre de 2009. MERCEDES SOSA. La cantante tucumana, nacida en 1935, falleció el 4 de octubre de 2009.
Hace 5 Hs

Las efemérides del 4 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en que se recuerda la muerte de la cantautora tucumana Mercedes Sosa, conocida como “La voz de América”. Fue una de las máximas exponentes del folclore latinoamericano. Entre sus discos se destacaron “Canciones con fundamento”, “Yo no canto por cantar”, “Mujeres argentinas”, “Homenaje a Violeta Parra”, “Cantata sudamericana”, “Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui”, “Alta fidelidad”, y “Cantora”, su último trabajo publicado poco antes de su muerte, un álbum doble donde interpreta canciones a dúo con destacados cantantes como Gustavo Cerati, Charly García, Shakira, Joan Manuel Serrat y Residente.

También que se conmemora el primer debate presidencial que se llevó a cabo en el país. Este evento marcó un antecedente político importante en la Argentina, aunque en otros lugares esta costumbre había comenzado mucho tiempo antes. Desde entonces, en todos los comicios que se define el máximo cargo del Poder Ejecutivo Nacional se lleva a cabo una puesta en común entre los candidatos. Este hecho ocurrió un día como hoy, pero de 2015. Se trató de la previa a la votación en la que se impuso Mauricio Macri como presidente. Con la ausencia de Daniel Scioli, el ya mencionado líder de PRO, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás Del Caño protagonizaron la discusión. El evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue transmitido por dos canales de televisión en simultáneo.

Luego de las elecciones, hubo un segundo debate para el balotaje entre Macri y Scioli, donde participaron ambos candidatos, el 15 de noviembre de 2015. Al año siguiente, en 2016 el Congreso Nacional sancionó la ley 27.337, mediante la cual se estableció la obligatoriedad del debate entre los candidatos a presidente como parte del cronograma electoral. Es así que todos los aspirantes a asumir este cargo que hayan vencido sus internas o hayan superaron el piso del 1,5 por ciento de los votos en las PASO están obligados a pasar por esta instancia para presentar sus propuestas al electorado. A partir de esta normativa, se llevaron dos ediciones más de debates presidenciales, incluido el de las elecciones nacionales 2023.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1669 – Muere Rembrandt Harmenszoon van Rijn, pintor y grabador holandés.

1725 – Se funda en Santa Fe la ciudad de Rosario.

1868 – Nace el político y presidente argentino Marcelo T. de Alvear.

1872 – Se establece el Servicio Meteorológico Nacional.

1895 – Nace Buster Keaton, actor, guionista y director estadounidense de cine mudo.

1917 – Nace la cantautora chilena Violeta Parra.

1924 – Nace el actor estadounidense Charlton Heston.

1937 – Nace Violeta Rivas, cantante y actriz argentina.

1946 – Nace la actriz estadounidense Susan Sarandon.

1955 – Nace el exfutbolista argentino Jorge Valdano.

1957 – La URSS lanza el primer satélite artificial llamado Sputnik.

1961 – Nace Silvina Garré, cantautora argentina.

1964 – Nace la actriz y conductora argentina Claudia Fontán.

1965 – Nace Fidel Nadal, músico y cantante argentino de reggae.

1966 – Nace el actor argentino Federico D’Elía.

1970 – Muere Janis Joplin, cantante estadounidense.

1971 – Nace Pablo Trapero, cineasta argentino.

1975 – Muere el actor y humorista argentino Pepe Biondi.

2009 – Muere la emblemática cantante argentina Mercedes Sosa.

2006 – Se lanza WikiLeaks de Julian Assange.

2012 – El siete veces campeón del mundo Michael Schumacher se retira de la Fórmula Uno.

2015 – Se realiza el primer debate presidencial de la historia en la Argentina.

Se celebra el Día Mundial de los Animales.

Se celebra el Día del Voluntariado en la Argentina.

Temas Charly GarcíaMauricio MacriDaniel ScioliMercedes SosaGustavo CeratiSergio Massa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar
1

Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país
2

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS
3

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica
5

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera
6

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Más Noticias
Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

El tiempo en Tucumán: preparate para dos días de mucho calor en toda la provincia

El tiempo en Tucumán: preparate para dos días de mucho calor en toda la provincia

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Comentarios