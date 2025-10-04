Efemérides del sábado 4 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

También que se conmemora el primer debate presidencial que se llevó a cabo en el país. Este evento marcó un antecedente político importante en la Argentina, aunque en otros lugares esta costumbre había comenzado mucho tiempo antes. Desde entonces, en todos los comicios que se define el máximo cargo del Poder Ejecutivo Nacional se lleva a cabo una puesta en común entre los candidatos. Este hecho ocurrió un día como hoy, pero de 2015. Se trató de la previa a la votación en la que se impuso Mauricio Macri como presidente. Con la ausencia de Daniel Scioli, el ya mencionado líder de PRO, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás Del Caño protagonizaron la discusión. El evento se llevó a cabo en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue transmitido por dos canales de televisión en simultáneo.