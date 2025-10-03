El Rugido que Vuelve: Malón Desembarca en Tucumán para Celebrar su Clásico "Espíritu Combativo"

La Esencia que el Tiempo No Consumió

La respuesta del público en los escenarios de todo el país es un fenómeno que "sorprende y emociona" a los integrantes de la banda cada vez que tocan en vivo. A pesar del paso del tiempo, el público fiel continúa disfrutando de las canciones, la música y las letras de Malón. Esto genera admiración en un momento en que la música en general está pasando por otro lado.