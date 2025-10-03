El Rugido que Vuelve: Malón Desembarca en Tucumán para Celebrar su Clásico "Espíritu Combativo"

La banda emblema del Heavy Metal argentino regresa a la provincia para revivir el álbum que, tras la disolución de Hermética, los catapultó en lo más alto de la escena.
Malón, la formación que surgió en 1995 tras la disolución de Hermética, ha iniciado su gira conmemorativa para celebrar los 30 años de su primer álbum, "Espíritu Combativo". Este trabajo discográfico marcó un antes y un después en el metal argentino".
La celebración en Tucumán está catalogada como una "verdadera fiesta para todos los amantes de Heavy Metal". El show tendrá lugar este sábado 4 de octubre en calle Rivadavia 1320.
La Esencia que el Tiempo No Consumió
La respuesta del público en los escenarios de todo el país es un fenómeno que "sorprende y emociona" a los integrantes de la banda cada vez que tocan en vivo. A pesar del paso del tiempo, el público fiel continúa disfrutando de las canciones, la música y las letras de Malón. Esto genera admiración en un momento en que la música en general está pasando por otro lado.
Malón se mantiene de pie gracias a sus proyectos musicales y a un público que los acompaña. La banda conserva la misma esencia que la caracterizó históricamente, como si el tiempo nunca los hubiera consumido. Hoy, el grupo se rodea de un público que varía en edades y que "comparte los mismos valores de los oscuros del rock".
Repaso Íntegro del Clásico
La actual formación de Malón incluye a Claudio O'Connor en la voz, Antonio Romano en la guitarra, Karlos Cuadrado en el bajo y Javier Rubio en la batería.
Durante esta gira de aniversario, la propuesta central de la banda es interpretar el álbum "Espíritu Combativo" en su totalidad. El disco incluye canciones icónicas que se consolidaron en el género, tales como "Síntoma de la infección", "Castigador por herencia" y "Gatillo fácil".
Además de ejecutar el disco aniversario completo, el repertorio se complementa con un repaso de su discografía y los clásicos que los consolidaron como una de las bandas más influyentes del género.
La llegada de Malón a la provincia se produce en el marco de esta gran celebración de un disco que representa a la vieja escuela del rock y su espíritu adolescente más contestatario.
Sin dudas, el show de este fin de semana se destacará con un setlist que dejará un "muy buen recuerdo hasta su próximo reencuentro".