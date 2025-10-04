Consejos ante la presencia de enjambres de abejas en ciudades

Se recomienda a los productores apícolas verificar si en el enjambre pudo ingresar el PEC y se recuerda que ante la sospecha de su presencia, se debe realizar la notificación inmediata al Senasa vía WhatsApp (+5491157005704), vía mail (notificaciones@senasa.gob.ar), en el apartado “Avisá al Senasa” (en el sitio web del organismo); de manera presencial o telefónica, en la oficina más cercana, y por el formulario N° 6144 de Sospecha de PEC, disponible en la aplicación telefónica SIG APP Formularios.