Secciones
EconomíaRural

Aftosa: el 13 arranca la segunda campaña anual de vacunación

Para el año que viene se dejarán de vacunar en la segunda campaña vaquillonas, novillos, novillitos y toritos.

Aftosa: el 13 arranca la segunda campaña anual de vacunación
Hace 6 Hs

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmaron el inicio de la segunda campaña anual de vacunación contra la fiebre aftosa para el 13 de octubre en las provincias de la región Centro Norte y Cordón Fronterizo, única zona donde se aplica de forma sistemática.

Esta vacunación solo alcanzará a bovinos y a bubalinos denominados menores; es decir, todas las categorías con excepción de las vacas, toros y bueyes. Asimismo, el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa incluye la inoculación contra brucelosis bovina a terneras de 3 a 8 meses de edad, con la exclusión de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, reconocida como libre de la enfermedad.

Cabe aclarar que las provincias de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, de Misiones, y departamentos específicos de la zona norte de San Luis implementarán una estrategia de inoculación en establecimientos seleccionados.

Por otra parte, todos los bovinos y bubalinos que se envíen a remates feria durante la segunda campaña deberán ingresar vacunados a estos predios feriales. Se encuentran exceptuados de esta medida los movimientos de hacienda a mercados concentradores.

Se recuerda a los entes sanitarios de lucha contra la enfermedad, coordinadores, programadores, vacunadores y productores ganaderos que se deberá consignar en el acta de vacunación la totalidad de existencias de especies animales que cohabiten con bovinos y bubalinos en los establecimientos que se realice la inmunización.

La vacunación contra la fiebre aftosa constituye una acción sanitaria clave para mantener el estatus zoosanitario -reconocido internacionalmente- en la única zona libre con vacunación, luego de la unificación del Centro-Norte y Cordón Fronterizo.

Para el próximo año, el Senasa llevará adelante una nueva estrategia contra la fiebre aftosa en la Argentina, se dejarán de vacunar en la segunda campaña de 2026 vaquillonas, novillos, novillitos y toritos, según la resolución 711/2025.

La nueva normativa también incluye modificaciones para los establecimientos de engorde a corral, que quedarán exceptuados de la primera campaña y solo deberán vacunar en la segunda. Esta decisión implicará para el sector ganadero un ahorro total cercano a las 16 millones de dosis por año y de aproximadamente U$S 25 millones.

Temas Senasa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Campaña triguera: las recientes lluvias favorecieron el desarrollo del cereal en el país

Campaña triguera: las recientes lluvias favorecieron el desarrollo del cereal en el país

Latinoamérica pasó a ser el principal mercado para manzanas y peras argentinas

Latinoamérica pasó a ser el principal mercado para manzanas y peras argentinas

Retenciones: “Era una medida para satisfacer las necesidades del Gobierno, no para beneficiar al productor”

Retenciones: “Era una medida para satisfacer las necesidades del Gobierno, no para beneficiar al productor”

Lo más popular
Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar
1

Qué pasos seguir para cobrar cuotas adicionales de la Beca Progresar

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país
2

Olas de calor, sequía en el NOA e inundaciones en el NEA dibujan el nuevo mapa climático del país

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS
3

La UBA sigue en el top 10 de universidades de América Latina, según el ranking QS

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del viernes 3 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica
5

La UNT obtuvo la escritura de la Quinta Agronómica

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera
6

Septiembre Musical: jóvenes bailarines al ritmo de Ginastera

Más Noticias
Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Así fue hallado Facundo Ale por la Policía: “Soy inocente, la justicia no investigó cuando intentaron matarme”

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El “Mono” Ale habló sobre la situación judicial de Facundo: “Están apuntando contra mi hijo porque quieren dañarme a mí”

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

El Gobierno oficializó la recompensa de $15 millones para quienes aporten datos sobre Facundo Ale

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Comentarios