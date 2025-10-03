Calor extremo en el GP de Singapur: cómo es el traje de última tecnología que usa Franco Colapinto

El Gran Premio de Singapur es un desafío integral, donde las calles intrincadas y el enredado circuito de Marina Bay no son el único problema. La alerta por calor extremo y una sensación térmica que se espera supere los 55° también son condiciones que abruman a los corredores, quienes deben adoptar las últimas tecnologías para evitar descompensarse en medio de la carrera.
Ya en tierras asiáticas, Franco Colapinto comentó cuáles eran los preparativos para una de las pruebas más extremas de la Fórmula 1. El jueves, durante la jornada de prensa previa hizo mención sobre los trajes especiales que la Máxima Categoría autorizó, junto los sistemas de refrigeración obligatorios que debieron instalarse en los monoplazas para combatir los superiores 30 grados que convertirán en agobiantes cápsulas a sus vehículos.
Monoplazas que se convierten en hornos
La medida fue impulsada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), luego de la carrera que se disputó en Qatar 2023, cuando varios pilotos requirieron de asistencia médica, algunos sin siquiera poder terminar la carrera debido a las elevadas temperaturas,
Singapur será otro evento que marcará récords en los termómetros. Las marcas superarán los 31 °C y la humedad estará por encima del 80%, mientras que la sensación térmica dentro de los monoplazas puede superar los 55°C.
Sistemas de refrigeración y chalecos especiales
El "riesgo por calor" fuerza a los equipos a implementar dispositivos específicos preventivos que resguardarán la salud de los pilotos. Así la FIA decretó obligatorio el uso de los sistemas de refrigeración en los monoplazas durante el GP de este domingo, además de habilitar la posibilidad a los competidores de usar chalecos refrigerantes opcionales. Dicha utilización es voluntaria, pero en caso de no utilizarlos, los equipos deberán añadir medio kilo extra en el peso total del coche. Esto es para que no especulen con la alternativa de usar o no la herramienta.
Colapinto se refirió al traje que deberá utilizar
Franco Colapinto habló respecto del novedoso traje que deberá utilizar este fin de semana, el cual cuenta con 50 metros de conductos por donde circula líquido refrigerante, gestionado por un microprocesador y una caja situada dentro del monoplaza. “Singapur es conocido por ser uno de los circuitos más exigentes físicamente de la temporada debido a la temperatura y la humedad. Las condiciones son un desafío para cualquier piloto y será una verdadera prueba ver cómo se adapta mi cuerpo a las exigencias de conducir un coche de Fórmula 1”, recogió el diario Clarín.
Además, se refirió al uso de los chalecos refrigerantes: “Creo que mientras se mantenga como algo opcional para los pilotos, cuando hace mucho calor y se declara riesgo por calor, que podamos elegir usarlo o no dependiendo de nuestro estado físico y si realmente sufrimos o no, es justo. Me parece muy justo que tengas que poner más o menos peso y usar el chaleco, así que eso mantiene la equidad”, sostuvo el pilarense.
“El circuito en sí es muy divertido de conducir. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas. Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que, como deporte, tenemos la suerte de poder visitar”, finalizó.