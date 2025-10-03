Calor extremo en el GP de Singapur: cómo es el traje de última tecnología que usa Franco Colapinto

Sistemas de refrigeración y chalecos especiales

El "riesgo por calor" fuerza a los equipos a implementar dispositivos específicos preventivos que resguardarán la salud de los pilotos. Así la FIA decretó obligatorio el uso de los sistemas de refrigeración en los monoplazas durante el GP de este domingo, además de habilitar la posibilidad a los competidores de usar chalecos refrigerantes opcionales. Dicha utilización es voluntaria, pero en caso de no utilizarlos, los equipos deberán añadir medio kilo extra en el peso total del coche. Esto es para que no especulen con la alternativa de usar o no la herramienta.