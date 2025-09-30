Argentina Sub 20 vs Australia: hora, TV y lo que hay en juego en el Mundial

La “Albiceleste” llega con la confianza que le dio su debut. Aunque el partido contra los cubanos tuvo una dificultad inesperada: la expulsión de Santiago Fernández a los diez minutos por una dudosa decisión arbitral, el conjunto argentino supo recomponerse, ordenarse y aprovechar la jerarquía individual de sus jóvenes figuras. Sarco, delantero de Bayer Leverkusen, se erigió como protagonista con un doblete, mientras que Subiabre, la joya de River, cerró el marcador y dejó en claro que este plantel tiene recursos de sobra para competir en el máximo nivel juvenil.