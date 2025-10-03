¿Qué pasa si te aguantás un estornudo? Los riesgos para tu salud

Las personas con alergias, especialmente durante la primavera, pueden llegar a estornudar decenas de veces en un solo día. Es normal que lleguen a agotarse o incluso a preguntarse si esto puede ser peligroso, pero no es algo que vaya a afectar a nuestra salud. Simplemente nuestro cuerpo está tratando de eliminar alguna partícula que se ha colado y ha entrado en contacto con la mucosa de nuestro sistema respiratorio.