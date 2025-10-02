Preocupación en la Selección Argentina por la sorpresiva ausencia de “Dibu” Martínez en el Aston Villa

Lo que parecía una noche más de competencia europea para Emiliano “Dibu” Martínez terminó en un cambio inesperado sobre el césped de Rotterdam. El arquero marplatense iba a ocupar su lugar habitual bajo los tres palos del Aston Villa en el duelo frente al Feyenoord, por la Europa League, pero a último momento fue reemplazado y ni siquiera integró el banco de suplentes.