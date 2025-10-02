Preocupación en la Selección Argentina por la sorpresiva ausencia de “Dibu” Martínez en el Aston Villa

Lo que parecía una noche más de competencia europea para Emiliano “Dibu” Martínez terminó en un cambio inesperado sobre el césped de Rotterdam. El arquero marplatense iba a ocupar su lugar habitual bajo los tres palos del Aston Villa en el duelo frente al Feyenoord, por la Europa League, pero a último momento fue reemplazado y ni siquiera integró el banco de suplentes.
La propia cuenta oficial del club inglés había confirmado su presencia como titular. Sin embargo, cuando el equipo salió al campo, el holandés Marco Bizot apareció con la camiseta de arquero y el campeón del mundo quedó al margen. Según trascendió, Martínez sintió una pequeña contractura en uno de los gemelos durante el precalentamiento y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.
A late change between the sticks, as Marco Bizot replaces Emi MartÃnez. pic.twitter.com/H8dBVHdawg— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 2, 2025
En su lugar, Sam Procter quedó como arquero suplente, en una escena todavía más llamativa porque Bizot recibió un fuerte golpe en los primeros minutos del partido y por un momento encendió las alarmas en el banco.
El episodio también generó preocupación en el entorno de la Selección Argentina. Lionel Scaloni ya planifica la lista de convocados para la doble fecha de amistosos de octubre (el 10 ante Venezuela en Miami y el 13 frente a Puerto Rico en Chicago) y la situación del “1” será seguida de cerca para definir si estará disponible.