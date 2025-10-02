Secciones
DeportesFútbol

Preocupación en la Selección Argentina por la sorpresiva ausencia de “Dibu” Martínez en el Aston Villa

El arquero campeón del mundo sintió una molestia muscular en la entrada en calor ante Feyenoord y ni siquiera fue al banco. Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución para los amistosos de octubre.

MOMENTO INESPERADO. Dibu fue anunciado como titular, pero no salió ni al banco en el duelo del Aston Villa ante el Feyenoord. MOMENTO INESPERADO. "Dibu" fue anunciado como titular, pero no salió ni al banco en el duelo del Aston Villa ante el Feyenoord.
Hace 2 Hs

Lo que parecía una noche más de competencia europea para Emiliano “Dibu” Martínez terminó en un cambio inesperado sobre el césped de Rotterdam. El arquero marplatense iba a ocupar su lugar habitual bajo los tres palos del Aston Villa en el duelo frente al Feyenoord, por la Europa League, pero a último momento fue reemplazado y ni siquiera integró el banco de suplentes.

La propia cuenta oficial del club inglés había confirmado su presencia como titular. Sin embargo, cuando el equipo salió al campo, el holandés Marco Bizot apareció con la camiseta de arquero y el campeón del mundo quedó al margen. Según trascendió, Martínez sintió una pequeña contractura en uno de los gemelos durante el precalentamiento y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

En su lugar, Sam Procter quedó como arquero suplente, en una escena todavía más llamativa porque Bizot recibió un fuerte golpe en los primeros minutos del partido y por un momento encendió las alarmas en el banco.

El episodio también generó preocupación en el entorno de la Selección Argentina. Lionel Scaloni ya planifica la lista de convocados para la doble fecha de amistosos de octubre (el 10 ante Venezuela en Miami y el 13 frente a Puerto Rico en Chicago) y la situación del “1” será seguida de cerca para definir si estará disponible.

Temas Selección Argentina de fútbolInglaterraAston VillaLiga Premier 2016/17Europa LeagueEmiliano Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
1

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”
2

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
3

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
4

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
5

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
6

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Más Noticias
Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Comentarios