¿Cómo sería el “11” de Atlético Tucumán para enfrentar a Platense?
El “Decano” ultima detalles para el duelo ante Platense con una sola duda en la delantera. Lucas Pusineri baraja variantes debido a la baja de Mateo Bajamich, que sufrió una molestia muscular y por lo que quedará apartado de este partido.
A RECONFIGURAR LA DELANTERA. Pusineri deberá buscar un reemplazante para Bajamich. Matías Napoli Escalero / Especial para La Gaceta
Hace 37 Min
Temas Leandro DíazRamiro Ruiz RodríguezAdrián SánchezMarcelo OrtizLucas PusineriClub Atlético TucumánDamián MartínezMateo Bajamich
