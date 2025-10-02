Secciones
DeportesAtlético Tucumán

Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Agustín Franco, que había firmado su vínculo en mayo, decidió ponerle fin a su estadía en el “Decano” y ya está en Buenos Aires en busca de continuidad

En mayo, Franco había firmado su vínculo contractual con el Decano. En mayo, Franco había firmado su vínculo contractual con el "Decano". Prensa CAT.
Hace 45 Min

Agustín Franco no seguirá en Atlético. El futbolista, oriundo del Bajo Flores, rescindió su contrato con la institución y se convirtió en una de las bajas para el presente certamen. Su vínculo había sido firmado en mayo, pero a pocos meses de su arribo resolvió ponerle fin a su estadía en el club.

Franco ya se encuentra en Buenos Aires con la intención de sumarse a otro equipo. El juvenil, que vivía en la pensión de Ojo de Agua, había sido parte de la pretemporada que dirigió Lucas Pusineri, donde incluso sumó minutos en el amistoso frente a Huracán. Posteriormente, alternó algunas presentaciones bajo la conducción de Hugo Colace y luego fue bajado a la división Cuarta.

De esta manera, Atlético pierde a un jugador que había sido considerado una apuesta de proyección, pero que ahora intentará relanzar su carrera en otro destino.

Temas Buenos AiresClub Atlético HuracánLucas PusineriClub Atlético TucumánHugo ColaceTorneo Clausura 2025Agustín Franco
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Comentarios