Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Agustín Franco no seguirá en Atlético. El futbolista, oriundo del Bajo Flores, rescindió su contrato con la institución y se convirtió en una de las bajas para el presente certamen. Su vínculo había sido firmado en mayo, pero a pocos meses de su arribo resolvió ponerle fin a su estadía en el club.
Franco ya se encuentra en Buenos Aires con la intención de sumarse a otro equipo. El juvenil, que vivía en la pensión de Ojo de Agua, había sido parte de la pretemporada que dirigió Lucas Pusineri, donde incluso sumó minutos en el amistoso frente a Huracán. Posteriormente, alternó algunas presentaciones bajo la conducción de Hugo Colace y luego fue bajado a la división Cuarta.
De esta manera, Atlético pierde a un jugador que había sido considerado una apuesta de proyección, pero que ahora intentará relanzar su carrera en otro destino.