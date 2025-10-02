Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Franco ya se encuentra en Buenos Aires con la intención de sumarse a otro equipo. El juvenil, que vivía en la pensión de Ojo de Agua, había sido parte de la pretemporada que dirigió Lucas Pusineri, donde incluso sumó minutos en el amistoso frente a Huracán. Posteriormente, alternó algunas presentaciones bajo la conducción de Hugo Colace y luego fue bajado a la división Cuarta.