Pusineri y la previa contra Platense: “Es el último campeón y tiene al goleador del Clausura”

Atlético se prepara para recibir a Platense en el Monumental y Lucas Pusineri habló sobre el presente de su equipo. El DT resaltó la jerarquía del rival, pero remarcó la necesidad de sumar puntos para seguir en la pelea.
“Platense es el último campeón del fútbol argentino y tiene al goleador del campeonato. No va a ser fácil, pero tenemos la ilusión de hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”, expresó.
Con seis fechas por delante, Pusineri dejó en claro los objetivos. “Queremos meternos entre los ocho. Hay dos o tres lugares disponibles y vamos a dar pelea hasta el final. No hay que bajarse de la ilusión”, indicó.
El DT explicó que la paridad del torneo mantiene vivas las chances: “La tabla está muy ajustada. Todos los equipos pierden puntos, no es solo Atlético. En el semestre anterior habíamos perdido cinco partidos seguidos y estuvimos a tres puntos de clasificar. Eso muestra la irregularidad de la zona”, describió.
“De local nos sentimos más cómodos, pero no alcanza con eso. También tenemos que ganar afuera. El fútbol se logra con hazañas y nosotros vamos a buscarlas”, explicó.
Pusineri recordó que en el fútbol argentino todo se define en el cierre. “Hasta el último minuto nunca se sabe lo que puede pasar. Hoy el objetivo es claro: mantener la categoría y clasificar a los ocho. Lo vengo diciendo desde el primer día y no me corro de eso”, señaló.
Finalmente, pidió confianza en el proceso. “El torneo es duro para todos. A River se le complica, a Boca también. En los playoffs cualquiera puede ganar. Nosotros tenemos que atravesar los altibajos y llegar con chances al final”, dijo.
Con un mensaje directo y realista, el técnico dejó claro que Atlético mantiene viva la ilusión de meterse en la pelea por el título.