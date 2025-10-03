Secciones
DeportesAtlético Tucumán

La Reserva de Atlético Tucumán cayó ante Instituto y perdió terreno en el torneo Proyección

El “Decano” no pudo sostener su buen momento y fue derrotado 2-1 en Córdoba. El equipo de Hugo Colace quedó tercero en la tabla y ahora se prepara para recibir a San Lorenzo.

Atlético cayó frente a Instituto. Atlético cayó frente a Instituto.
Hace 37 Min

La Reserva de Atlético no pudo extender su racha positiva en el Torneo Proyección y regresó de Córdoba con las manos vacías. En La Agustina, el conjunto dirigido por Hugo Colace cayó 2-1 frente a Instituto en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

El local golpeó primero a los 20 minutos del primer tiempo con un golazo de Ignacio Marasca, que sorprendió al arquero y le dio ventaja a la “Gloria”. Atlético sintió el impacto, aunque no bajó los brazos y salió a buscar la igualdad en el complemento. La recompensa llegó gracias a Facundo Pimienta, que definió con precisión para establecer el 1-1 y devolverle ilusión al “Decano”.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado hacia un empate, Instituto encontró la llave de la victoria en los minutos finales. Matías Klimowicz apareció de cabeza para marcar el 2-1 definitivo y desatar la euforia del equipo cordobés, que con este triunfo cortó una seguidilla de empates y se metió de lleno en la pelea por la cima.

Con esta victoria, Instituto llegó a los 25 puntos y quedó como escolta de Rosario Central, que lidera con 26. Atlético Tucumán, en tanto, quedó tercero con 23 unidades, todavía en zona de protagonismo, pero con la obligación de recuperarse rápido para no perder pisada.

La oportunidad llegará la próxima semana, cuando los tucumanos reciban a San Lorenzo en el Monumental José Fierro, en un partido que asoma como clave para retomar confianza y volver a prenderse en la pelea por la clasificación.

La tabla de posiciones de la zona B del torneo Proyección

Pos.EquipoPtsPJGEPGFGC
1Rosario Central26128222111
2Instituto2512741187
3Atlético Tucumán23128232110
4River2312651188
5Gimnasia22126421510
6Independiente18125341416
7Talleres17125251110
8Sarmiento15124351115
9Platense15124351116
10San Martín (San Juan)14124261216
11Lanús1412426814
12San Lorenzo13123451214
13Godoy Cruz11123271218
14Ferro10122461121
15Vélez912165914
16Riestra8122281017

Temas Club Atlético TucumánFacundo PimientaHugo ColaceTorneo Clausura 2025
