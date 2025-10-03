Anuncian tormentas para este fin de semana: ¿qué zonas estarán más afectadas?

Un sistema frontal frío ingresará al país entre sábado y domingo, y dejará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. Ante esta proyección, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas tempranas por tormentas fuertes, con la posibilidad de registros puntuales de entre 60 mm y 70 mm.
El paso de este nuevo frente no solo traerá inestabilidad y lluvias, sino también un marcado descenso térmico. Hasta ahora, el dominio del viento norte favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo, con temperaturas por encima de los promedios para la época. Sin embargo, el cambio de circulación al sector sur dará lugar a una masa de aire más frío y seco.
¿En qué provincias se esperan tormentas para este fin de semana?
El retorno de las precipitaciones se sentirá primero en la provincia de La Pampa y en el centro y sur de Buenos Aires durante el sábado. Sin embargo, la fase más activa y de mayor riesgo de este evento meteorológico se espera para el domingo. Ese día, las tormentas más intensas se concentrarán sobre el norte bonaerense, el sur de Santa Fe, Entre Ríos e incluso Uruguay, con la capacidad de generar acumulados significativos en cortos períodos.
Los fenómenos de severidad incluirán descargas eléctricas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, pudiendo alcanzar acumulados puntuales de 60 mm a 70 mm en las zonas más afectadas.
Se espera un descenso de la temperatura para la próxima semana
El paso del frente no solo traerá inestabilidad y lluvias, sino también un marcado descenso térmico. Hasta ahora, el dominio del viento norte favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo, con temperaturas por encima de los promedios para la época. Sin embargo, el cambio de circulación al sector sur dará lugar a una masa de aire más frío y seco.
Este cambio de masa de aire se reflejará en un descenso muy fuerte de las temperaturas a comienzos de la próxima semana. El impacto más notorio se observará en el centro y sur bonaerense, donde los registros mínimos podrían ubicarse entre 0 ºC y 3 °C.