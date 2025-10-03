Secciones
Anuncian tormentas para este fin de semana: ¿qué zonas estarán más afectadas?

El avance de un frente frío traerá lluvias y tormentas al centro del país este fin de semana.

Hace 1 Hs

Un sistema frontal frío ingresará al país entre sábado y domingo, y dejará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. Ante esta proyección, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas tempranas por tormentas fuertes, con la posibilidad de registros puntuales de entre 60 mm y 70 mm.

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

El paso de este nuevo frente no solo traerá inestabilidad y lluvias, sino también un marcado descenso térmico. Hasta ahora, el dominio del viento norte favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo, con temperaturas por encima de los promedios para la época. Sin embargo, el cambio de circulación al sector sur dará lugar a una masa de aire más frío y seco.

¿En qué provincias se esperan tormentas para este fin de semana?

El retorno de las precipitaciones se sentirá primero en la provincia de La Pampa y en el centro y sur de Buenos Aires durante el sábado. Sin embargo, la fase más activa y de mayor riesgo de este evento meteorológico se espera para el domingo. Ese día, las tormentas más intensas se concentrarán sobre el norte bonaerense, el sur de Santa Fe, Entre Ríos e incluso Uruguay, con la capacidad de generar acumulados significativos en cortos períodos. 

Los fenómenos de severidad incluirán descargas eléctricas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, pudiendo alcanzar acumulados puntuales de 60 mm a 70 mm en las zonas más afectadas.

Se espera un descenso de la temperatura para la próxima semana

Este cambio de masa de aire se reflejará en un descenso muy fuerte de las temperaturas a comienzos de la próxima semana. El impacto más notorio se observará en el centro y sur bonaerense, donde los registros mínimos podrían ubicarse entre 0 ºC y 3 °C. 

