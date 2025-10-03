Anuncian tormentas para este fin de semana: ¿qué zonas estarán más afectadas?

El retorno de las precipitaciones se sentirá primero en la provincia de La Pampa y en el centro y sur de Buenos Aires durante el sábado. Sin embargo, la fase más activa y de mayor riesgo de este evento meteorológico se espera para el domingo. Ese día, las tormentas más intensas se concentrarán sobre el norte bonaerense, el sur de Santa Fe, Entre Ríos e incluso Uruguay, con la capacidad de generar acumulados significativos en cortos períodos.