Los creadores de Entrevías estrenan ‘Animal’: ¿cuándo llega a Netflix España?

El actor gallego Luis Zahera protagoniza la nueva ficción de Aitor Gabilondo, ambientada en la Galicia rural.

Los creadores de Entrevías estrenan ‘Animal’: ¿cuándo llega a Netflix España?
Hace 1 Hs

Tras el éxito de Entrevías en Telecinco y Netflix, el creador Aitor Gabilondo vuelve con una nueva serie original: Animal. El proyecto está producido por Alea Media y tiene como protagonista a Luis Zahera, ganador de dos premios Goya y uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión española.

El intérprete gallego, que ya trabajó con Gabilondo en Entrevías y Vivir sin permiso, da vida en esta ocasión a Antón, un veterinario de la Galicia rural que atraviesa una profunda crisis profesional.

Sinopsis de Animal: humor en la Galicia rural

La trama de Animal arranca cuando Antón pierde clientes debido a las dificultades económicas del campo en Galicia. Ante la falta de trabajo, su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) le ofrece un empleo en una boutique para mascotas, un mundo radicalmente distinto al que estaba acostumbrado.

En este nuevo entorno, el veterinario se enfrenta a situaciones cómicas: peluquerías caninas, consultas extravagantes y dueños más complicados que sus animales. Una serie que mezcla costumbrismo rural y comedia para mostrar el choque entre tradición y modernidad.

Reparto de Animal

Además de Luis Zahera, el elenco incluye a:

Lucía Caraballo (Cuéntame cómo pasó)

Antonio Durán ‘Morris’ (Fariña)

Carmen Ruiz (Amar en tiempos revueltos)

Ernesto Chao

Los ocho capítulos están dirigidos por Alberto del Toro y Víctor García León, quien también firma parte del guion.

Fecha de estreno en Netflix

Animal se estrena en Netflix España el viernes 3 de octubre de 2025. Con sus ocho episodios, promete ser una de las series españolas más destacadas del último trimestre del año, con Luis Zahera liderando un reparto de lujo.

