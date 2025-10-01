El exclusivo negocio navideño de la madre de Lamine Yamal que cuesta hasta 800 euros por persona

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha decidido aprovechar el creciente fervor que despierta su hijo con una propuesta inesperada: organizar una cena navideña exclusiva en Londres, donde los precios van desde los 150 hasta los 800 euros por persona.
El evento tendrá lugar el 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square, uno de los espacios más selectos de la capital británica. La invitación, difundida por El tiempo justo, no deja lugar a dudas sobre la ambición del plan: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.
Los precios y lo que incluye cada entrada
El pack más caro, de 800 euros, ofrece champán de bienvenida, cena de tres platos, acceso VIP, barra libre hasta las 23:00 horas y la posibilidad de posar junto a Sheila Ebana.
La entrada intermedia, llamada Silver Ticket, incluye el menú estándar con la incorporación de una botella de vino. Por su parte, la opción más económica, de 150 euros, ofrece el banquete y media hora de champán inicial, aunque las consumiciones posteriores deberán pagarse aparte.
Una noche de lujo con cóctel, cena y DJ
El evento tendrá una duración de cuatro horas. El cóctel comenzará a las 19:00 horas, seguido de la cena media hora después. A partir de las 21:00 horas, la velada se transformará en un baile con DJ que se extenderá hasta el final previsto a las 23:00 horas.
Con esta iniciativa, la madre del internacional español no solo ha generado expectación, sino también polémica, pues muchos se preguntan si realmente los fans estarán dispuestos a pagar hasta 800 euros para una cena que, aunque exclusiva, gira en torno a la figura de la madre del futbolista y no al jugador que acapara todos los focos.