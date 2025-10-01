Secciones
Mundo

El exclusivo negocio navideño de la madre de Lamine Yamal que cuesta hasta 800 euros por persona

Sheila Ebana ha sorprendido al organizar una cena de lujo en Londres el próximo 7 de noviembre.

Lamine Yamal ganó el premio Kopa 2025. Lamine Yamal ganó el premio Kopa 2025.
Hace 1 Hs

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona, ha decidido aprovechar el creciente fervor que despierta su hijo con una propuesta inesperada: organizar una cena navideña exclusiva en Londres, donde los precios van desde los 150 hasta los 800 euros por persona.

El evento tendrá lugar el 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square, uno de los espacios más selectos de la capital británica. La invitación, difundida por El tiempo justo, no deja lugar a dudas sobre la ambición del plan: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”.

Los precios y lo que incluye cada entrada

El pack más caro, de 800 euros, ofrece champán de bienvenida, cena de tres platos, acceso VIP, barra libre hasta las 23:00 horas y la posibilidad de posar junto a Sheila Ebana.

La entrada intermedia, llamada Silver Ticket, incluye el menú estándar con la incorporación de una botella de vino. Por su parte, la opción más económica, de 150 euros, ofrece el banquete y media hora de champán inicial, aunque las consumiciones posteriores deberán pagarse aparte.

Una noche de lujo con cóctel, cena y DJ

El evento tendrá una duración de cuatro horas. El cóctel comenzará a las 19:00 horas, seguido de la cena media hora después. A partir de las 21:00 horas, la velada se transformará en un baile con DJ que se extenderá hasta el final previsto a las 23:00 horas.

Con esta iniciativa, la madre del internacional español no solo ha generado expectación, sino también polémica, pues muchos se preguntan si realmente los fans estarán dispuestos a pagar hasta 800 euros para una cena que, aunque exclusiva, gira en torno a la figura de la madre del futbolista y no al jugador que acapara todos los focos.

Temas EspañaLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

La influencer gallega Fati Vázquez defenestra a Nicki Nicole por su relación con Lamine Yamal: “Él está pillado, ella no”

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Comentarios