Selfie al desnudo: Ricky Martin dejó ver su impecable físico en una atrevida publicación en Instagram

Ricky Martin, de 53 años, deslumbró a sus seguidores al compartir en Instagram una atrevida selfie al desnudo, mostrando su escultural físico y reafirmando su estilo de vida saludable y su compromiso con el bienestar personal.

Ricky Martin sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una sensual selfie al desnudo. El cantante puertorriqueño, de 53 años, posó frente al espejo del baño al ritmo de la canción “Push” de Connor Price y Nic D, mostrando sus abdominales perfectamente esculpidos y un físico que refleja su dedicación al bienestar y la salud.

Una vida personal bajo la mirada pública

Tras su divorcio en 2023 con el artista Jwan Yosef, Ricky Martin continúa compartiendo la crianza de sus hijos menores: Lucía, de 6 años, y Renn, de 5, además de los gemelos Matteo y Valentino, de 17, nacidos mediante gestación subrogada. A pesar de estar en el centro de la atención mediática, el cantante mantiene un equilibrio entre su vida personal y su carrera, destacándose por su estilo de vida saludable.

Publicaciones atrevidas y cuidado personal

En los últimos meses, Martin causó revuelo en Instagram con varias publicaciones sugerentes. En julio compartió fotos sin camiseta desde la playa, y en septiembre mostró los preparativos para los MTV Video Music Awards, incluyendo desde la costura de sus pantalones hasta sus rutinas de cuidado de la piel. Durante la premiación, recibió el Latin Icon Award y ofreció un popurrí de sus grandes éxitos.

Más allá de las redes sociales, Martin mantiene su físico gracias a una rutina diaria enfocada en meditación y cuidado personal. En 2021, confesó a la revista Vogue que medita entre 15 y 30 minutos diarios y sigue tratamientos para la piel con agua alcalina, parches para ojos, cremas antioxidantes y cubitos de hielo, los cuales estimulan la circulación y la salud de su piel, demostrando que su bienestar es fruto de disciplina y constancia.

