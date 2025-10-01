Selfie al desnudo: Ricky Martin dejó ver su impecable físico en una atrevida publicación en Instagram

Más allá de las redes sociales, Martin mantiene su físico gracias a una rutina diaria enfocada en meditación y cuidado personal. En 2021, confesó a la revista Vogue que medita entre 15 y 30 minutos diarios y sigue tratamientos para la piel con agua alcalina, parches para ojos, cremas antioxidantes y cubitos de hielo, los cuales estimulan la circulación y la salud de su piel, demostrando que su bienestar es fruto de disciplina y constancia.