Oriana Sabatini reveló el sexo del bebé que espera con Paulo Dybala

Oriana Sabatini terminó con la expectativa y confirmó que está esperando una nena junto a su marido, el futbolista Paulo Dybala. “Estoy muy contenta, pero me siento fatal. Vomito todos los días. Estoy de cuatro meses”, reveló en una entrevista con LAM (América).
La artista, de 28 años, fue consultada sobre si prefería que fuera varón o mujer. Con una sonrisa, despejó dudas: “Cualquiera está bien, igual ya sabemos que es nena”.
En cuanto al nombre, adelantó que junto a Paulo ya tienen algunas opciones en mente, aunque aún no lo definirán públicamente. “Hermione me parecía como un poco mucho. Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”, explicó.
Respecto a cómo está transitando el embarazo, Oriana confesó que no la está pasando del todo bien: “Tengo mucho mareo y mucha náusea. Tengo antojos. Lo que siento que pasa con los bebés es que van al historial de todo lo que comiste en tu vida y dicen: ‘quiero esto’”.
Además, destacó el rol de Dybala en estos meses: “Paulo me está recontra consintiendo. Me cambia, me pone el pijama, me arropa. Lo amo”.
Por último, habló sin filtros sobre la intimidad con su pareja en esta etapa: “El sexo embarazada es difícil. No tengo ganas, me siento fatal, tengo náuseas todo el día”.
Con el anuncio del sexo y la expectativa por el nombre, la pareja vive uno de los momentos más especiales de su relación, en la cuenta regresiva hacia la llegada de su primera hija.