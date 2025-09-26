Francisco Cerúndolo se despidió del Abierto de China con una dura derrota en la primera ronda

Apenas de regreso de la Laver Cup, el número uno nacional, Francisco Cerúndolo se embarcó en la carrera por el ATP 500 de Beijing, uno de los torneos más importantes de la gira asiática, junto a otros dos compatriotas. Sin embargo, el trayecto no duró demasiado para el argentino que se encuentra 18 en el ranking oficial, perdiendo tres sets ante Lerner Tien y quedando fuera de juego ante una de las jóvenes promesas que los expertos del tenis ya tienen en cuenta.