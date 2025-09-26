Secciones
Francisco Cerúndolo se despidió del Abierto de China con una dura derrota en la primera ronda

El número uno argentino se enfrentó a Lerner Tien, la joven promesa estadounidense que logró imponerse en dos rondas de tres.

Hace 1 Hs

Apenas de regreso de la Laver Cup, el número uno nacional, Francisco Cerúndolo se embarcó en la carrera por el ATP 500 de Beijing, uno de los torneos más importantes de la gira asiática, junto a otros dos compatriotas. Sin embargo, el trayecto no duró demasiado para el argentino que se encuentra 18 en el ranking oficial, perdiendo tres sets ante Lerner Tien y quedando fuera de juego ante una de las jóvenes promesas que los expertos del tenis ya tienen en cuenta.

La primera ronda en el Abierto de China 2025 no trajo grandes alegrías para Francisco Cerúndolo, quien buscaba reivindicar su posición en la recta final de la temporada. Pero el juego sólido de Lerner Tien terminó por eliminar al argentino del torneo de Being en la primera ronda. El adolescente estadounidense se impuso 4-6-6 para dejar a su rival fuera y complicando la gira asiática para la mejor raqueta argentina.

Para Cerúndolo, el Abierto de China era una instancia clave donde cada victoria podía acercarlo a un codiciado puesto en los torneos de fin de año. Sin embargo, el intrincado evento asiático superó la capacidad de adaptación del argentino, acostumbrado a las superficies más lentas de Sudamérica, mientras que un rival firme y preciso terminó por despedir al tenista argentino.

Una victoria y varias derrotas

Aunque el estadounidense se había robado el protagonismo desde un primer momento con su frescura y precisión, Cerúndolo logró imponerse en el primer parcial con un 6-4. Luego de un séptimo juego que le devolvió la confianza, el argentino se hizo cargo del servicio, acelerando desde el fondo y cerrando la primera ronda con una victoria.

Cerúndolo comenzó airoso el segundo parcial, pero el estadounidense no le dejó margen de victoria. Si bien arrancó mejor en esta instancia, Tien recuperó el break de inmediato  plantándose en el fondo para recurrir al error del argentino. Desde ese momento, el estadounidense, se mostró más sólido con el paso de los minutos hasta consolidar un 6-3 que dejó atrás al argentino.

 Tien llevó al límite a Francisco Cerúdolo en la tercera manga, quien ya cometía demasiados errores no intencionados. Aunque logró dar vuelta su situación con un 4-3 que devolvió las esperanzas, el estadounidense pronto aprovechó una bola de break en el noveno juego para lograr un 5-4 y así con el servicio cerrar el encuentro. Y así fue. Tien atacó logrando una gran remontada y con un 6-4 dejó al argentino fuera de juego.

