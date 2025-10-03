Caminar es una de las actividades físicas ideales para bajar de peso, siempre y cuando se haga correctamente y se combine con una dieta saludable y balanceada. En este sentido, los especialistas recomiendan destinar media hora o una hora al día a realizar este ejercicio, permitirá bajar de peso de forma saludable.
Vale la pena mencionar que la cantidad de energía que se puede quemar caminando 30 minutos al día varía según la edad, la estatura y el peso de la persona, así como la intensidad, la duración y el ritmo de la caminata (moderado o intenso).
Un estudio publicado en el portal Medicine & Science in Sports & Exercise recomienda caminar a un ritmo moderado durante 60 minutos, asegura que durante este tiempo se recorren aproximadamente cinco kilómetros; mientras que a un ritmo más intenso, se pueden cubrir alrededor de siete kilómetros en el mismo tiempo.
Como se dijo anteriormente, no todos los cuerpos son iguales y los beneficios de caminar deben calcularse según las características físicas de cada persona. Puede seguir la siguiente fórmula: 0.029 x (su peso x 2,2) x el tiempo caminado, es decir, una persona de 70 kilogramos, realiza 30 minutos de caminata a cinco kilómetros por hora, la cantidad de calorías quemadas sería de 133 kilocalorías aproximadamente.
¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?
Caminar es una de las actividades más valiosas para quemar calorías. Es que si, por ejemplo, caminas a un ritmo moderado por 30 minutos todos los días, podés llegar a perder entre 130 y 150 calorías por día, las cuales podrían incrementarse si la caminata se hace a una velocidad mayor o a un ritmo más acelerado, y sobre todo, más distancia.
Tené en cuenta que para conocer el gasto calórico promedio, la variable clave dependiente es el peso. Esto significa que la fórmula anteriormente presentada varía según el peso y el tiempo de caminata.
Dicho esto, si una persona de 70 kilos puede gastar unas 130 calorías al día, en un mes (30 días) caminando a un ritmo moderado es posible quemar 3.900 kcal aproximadamente.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la pérdida de 7.700 Kcal equivale a bajar un kilogramo, quemando 3.900 kcal la persona bajará 0.507 gramos o medio kilo en un mes.
A las caminatas es necesario agregar una dieta adecuada para cada persona, que puede ser sugerida por un especialista que ayude a determinar las raciones y los alimentos según el estado de bienestar de cada uno.