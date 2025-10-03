¿Cuántos kilos podés bajar caminando 30 minutos diarios en un mes?

Caminar es una de las actividades más valiosas para quemar calorías. Es que si, por ejemplo, caminas a un ritmo moderado por 30 minutos todos los días, podés llegar a perder entre 130 y 150 calorías por día, las cuales podrían incrementarse si la caminata se hace a una velocidad mayor o a un ritmo más acelerado, y sobre todo, más distancia.