Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

El Ministerio Público Fiscal está investigando el violento ataque que sufrió un joven de 26 años el sábado a la mañana tras ser golpeado con una llave cruz en la cabeza en la puerta de su casa, en Alderetes. Los agresores serían dos jóvenes de la zona que perpetraron el ataque luego de que la víctima le reclamara a uno de ellos que no orinara en la vía pública.
El pasado sábado 27 de septiembre, minutos antes de las 7, Leonel Oscar y su novia habían salido a comprar a un drugstore ubicado a unas cuadras de su casa. Durante el trayecto observaron a un muchacho apodado “Piojo” Heredia orinando en la vía pública. Leonel le reclamó su accionar diciéndole “andate a un baño”, tuvieron un intercambio de palabras y la pareja continuó su camino al quiosco.
Mientras regresaban caminando, al llegar a las inmediaciones de la vivienda del joven -en avenida Rivadavia al 1.100-, un automóvil Corsa dorado en el cual circulaba Heredia junto a otro sujeto apareció en la cuadra. Según la denuncia policial realizada por la pareja de Leonel, ambos se bajaron del vehículo con una llave cruz y comenzaron a golpearlo con el fierro en la cabeza. Lejos de frenar su accionar, los agresores lo tiraron al suelo y continuaron golpeándolo.
Su novia rápidamente ingresó a la casa para alertar de la situación a los padres del joven. Al salir, Sandra (57), la madre de la víctima, intentó frenar a los dos sujetos pero estos también la tiraron al suelo y la lesionaron. Posteriormente se subieron al auto y huyeron del lugar.
Al Padilla
Leonel fue trasladado hacia el hospital Modular. Los médicos al ver la gravedad de sus lesiones ordenaron que fuera derivado de urgencias al hospital Padilla ya que tenía una doble fractura de cráneo y había que practicarle una neurocirugía. Tras la intervención quirúrgica el joven quedó internado en el hospital y actualmente está esperando el alta médica. “Él se está recuperando de a poco, tiene ratos en los que se duerme y le cuesta hablar. Está muy asustado y traumado, tiene flashes del momento. Si no recibía atención médica podría haber muerto porque las lesiones que sufrió fueron muy graves”, dijo su abogado, Mariano Arcas.
Los familiares del joven y su querellante comenzaron a buscar testigos que hayan presenciado el ataque y que puedan identificar a los agresores. “Logramos localizar el domicilio de uno de ellos y creemos que el segundo ya estaría identificado. Son jóvenes de la zona; uno de ellos trabajaría para el Siprosa, en un lugar cercano al Modular, entregando medicamentos por lo que fue visto varias veces por el barrio. También conseguimos que una vecina nos comparta las filmaciones de su cámara de seguridad donde se puede observar el momento en que el auto llega y lo agreden. Sí necesitamos testigos o personas que puedan aportarnos mayor información”, dijo Arcas en diálogo con LA GACETA.
La denuncia cayó en manos de la Unidad Fiscal II, al mando de Ernesto López Salas. El querellante adelantó que solicitará que el legajo sea derivado a la Fiscalía de Homicidios. “Su vida estuvo en riesgo. En el video se ve como buscan pegarle directo a la cabeza. No lo mataron de suerte. Vamos a esperar a que esté listo el informe médico forense para insistir que se trata de una tentativa de homicidio, sobre todo si tomamos como parámetro el trágico hecho de Federico Toledo, que murió a causa de un golpe de puño. A su amigo le fracturaron la nariz y también cayó al suelo y a esto lo caratularon como tentativa de homicidio”, explicó el profesional.
“Esperamos que la Justicia actúe como corresponde. Su familia está muy asustada y enojada porque saben quiénes son los agresores y tienen miedo de que esto quede en la nada”, agregó Arcas.