Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los familiares del joven y su querellante comenzaron a buscar testigos que hayan presenciado el ataque y que puedan identificar a los agresores. “Logramos localizar el domicilio de uno de ellos y creemos que el segundo ya estaría identificado. Son jóvenes de la zona; uno de ellos trabajaría para el Siprosa, en un lugar cercano al Modular, entregando medicamentos por lo que fue visto varias veces por el barrio. También conseguimos que una vecina nos comparta las filmaciones de su cámara de seguridad donde se puede observar el momento en que el auto llega y lo agreden. Sí necesitamos testigos o personas que puedan aportarnos mayor información”, dijo Arcas en diálogo con LA GACETA.