Escándalo en Jujuy: dos policías se pelearon a golpes en una comisaría por un oficial

Un insólito hecho sacudió a la Policía de Jujuy: dos mujeres policías protagonizaron una pelea a golpes en el interior de la comisaría de Rodeíto, en el departamento San Pedro. El enfrentamiento, que ocurrió en la Seccional Nº 53, tuvo como trasfondo una relación sentimental paralela con un oficial de alto rango.
De acuerdo con las primeras versiones, una de las agentes -que no pertenecía a esa dependencia- ingresó a la comisaría y comenzó una acalorada discusión con otra policía que presta servicio allí. La disputa escaló rápidamente y terminó en una pelea física, en pleno horario laboral, frente a otros efectivos.
El origen del conflicto habría sido que ambas mantenían un vínculo amoroso con el mismo oficial, quien además tendría pareja estable fuera de la fuerza. El episodio dejó en evidencia un grave caso de indisciplina interna dentro de la institución.
Sanciones y traslado de los involucrados
Según informó Jujuy al Momento, los tres policías fueron sumariados y trasladados a otras dependencias mientras se resuelve la situación administrativa. La investigación quedó bajo estricto hermetismo, aunque se confirmó que la Unidad Regional Nº 2 ya tomó intervención en el caso.
Este escándalo se suma a otro episodio ocurrido semanas atrás en la Seccional Nº 26, también en San Pedro, donde dos policías fueron sorprendidos en ropa interior dentro de la dependencia. En esa ocasión, la pareja del oficial los descubrió, resultó agredida y posteriormente radicó una denuncia penal que derivó en imputaciones.