Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La interpretación de la historia
Hace 2 Hs

No sorprende la interpretación binaria, superficial y torpe de la historia Argentina del colectivo peronista, que orgullosamente integra el lector Guardia Bosñac (carta “UCR”,l 02/10). Este colectivo considera a los protagonistas de nuestra historia divididos entre los propios, que son “buenos”, “nacionales” y “populares” y los otros defensores de las “oligarquías” y “grupos concentrados y hegemónicos”. Lógicamente, entre los propios, se destacan Perón y Evita, Néstor y Cristina; así de simple es para ellos la historia de nuestra patria. No les creo, son muy falsos, simulan ignorar el ajuste ortodoxo del general Perón en su segundo mandato, (utilizaba a Eva Perón para romper las huelgas de los trabajadores) y ocultan que, durante la administración de Carlos Menem, todos, absolutamente todos, eran menemistas y ocupaban cargos en el Estado. Cuando el presidente Menem perdió el poder, recién se descubrieron “progresistas”, “industrialistas”, “izquierdistas”. Imposible creerles.

Luis Ovidio Pérez Cleip                                               

luisperezcleip@gmail.com

Fe de erratas

En la nota “Herrero: para crecer hay que ceder” (02/10), donde dice: “Afirmó de manera rotunda que la IA atente contra los trabajos”, debe decir: “Negó de manera rotunda que la IA atente contra los trabajos”. Pedimos disculpas por la errata.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Debuta Visión Norte, un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán
1

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
2

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes
3

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
4

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

Iniciativas frente a las quemas de vegetación

Más Noticias
Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Debuta Visión Norte, un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Comentarios