Cartas de lectores: La interpretación de la historia

No sorprende la interpretación binaria, superficial y torpe de la historia Argentina del colectivo peronista, que orgullosamente integra el lector Guardia Bosñac (carta “UCR”,l 02/10). Este colectivo considera a los protagonistas de nuestra historia divididos entre los propios, que son “buenos”, “nacionales” y “populares” y los otros defensores de las “oligarquías” y “grupos concentrados y hegemónicos”. Lógicamente, entre los propios, se destacan Perón y Evita, Néstor y Cristina; así de simple es para ellos la historia de nuestra patria. No les creo, son muy falsos, simulan ignorar el ajuste ortodoxo del general Perón en su segundo mandato, (utilizaba a Eva Perón para romper las huelgas de los trabajadores) y ocultan que, durante la administración de Carlos Menem, todos, absolutamente todos, eran menemistas y ocupaban cargos en el Estado. Cuando el presidente Menem perdió el poder, recién se descubrieron “progresistas”, “industrialistas”, “izquierdistas”. Imposible creerles.