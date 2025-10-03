Cartas de lectores: Breath to Change y Cmnucc-IBT1

Así como en "Panorama Tucumano" y en el editorial del 02/10 se presentan como gran aporte los informes sobre contaminación del aire de la iniciativa B2Ch -que deben ser tomados entre pinzas-, llama la atención que no se haga igual hincapié en otras cuestiones mucho más relevantes, que también se mostraron en el programa PanTuc. Como la impresionante disminución de la superficie total quemada presentada en el Primer Informe Bienal de Transparencia de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc-IBT1 de 2024), que en su pág. 1.120/1, indica los siguientes promedios por década: 89% en 1990, 80% en 2000, 35% en 2010 y 23% en 2020 (última década según relevamientos de la Eeaoc, que también presentan 10% para 2025 con 84% de avance de zafra). Según estos antecedentes, si los valores de B2Ch fueran tan dañinos para la salud como se los quiere presentar, los tucumanos tendríamos que estar ya todos muertos.