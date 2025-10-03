Secciones
Cartas de lectores: Breath to Change y Cmnucc-IBT1
Hace 2 Hs

Así como en "Panorama Tucumano" y en el editorial del 02/10 se presentan como gran aporte los informes sobre contaminación del aire de la iniciativa B2Ch -que deben ser tomados entre pinzas-, llama la atención que no se haga igual hincapié en otras cuestiones mucho más relevantes, que también se mostraron en el programa PanTuc. Como la impresionante disminución de la superficie total quemada presentada en el Primer Informe Bienal de Transparencia de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc-IBT1 de 2024), que en su pág. 1.120/1, indica los siguientes promedios por década: 89% en 1990, 80% en 2000, 35% en 2010 y 23% en 2020 (última década según relevamientos de la Eeaoc, que también presentan 10% para 2025 con 84% de avance de zafra). Según estos antecedentes, si los valores de B2Ch fueran tan dañinos para la salud como se los quiere presentar, los tucumanos tendríamos que estar ya todos muertos.

Santiago José Paz                                                     

spazbruhl@hotmail.com

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del jueves 2 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Iniciativas frente a las quemas de vegetación

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Recuerdos fotográficos: 1935. La locomotora que se estacionó en la calle 9 de Julio

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

