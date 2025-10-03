Secciones
Cartas de lectores: Los 2IK de LA GACETA
Hace 2 Hs

El 2IK de LA GACETA que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre es mucho más que una maratón; es una oportunidad única para los participantes de disfrutar de los beneficios físicos, emocionales y sociales que ofrece un evento deportivo de esta magnitud. Participar en una maratón como esta no solo mejora la resistencia cardiovascular sino que también fortalece músculos y articulaciones las distancias de 21k, 10k y 3k se adaptan a diferentes niveles de exigencias, permitiendo que cada corredor pueda elegir el desafío que mejor se ajuste a sus capacidades. Además los puntos de hidratación estratégicos y el personal médico garantizan una experiencia segura para correr en un evento como el 21k genera un impacto positivo en la autoestima de los participantes. Cruzar la meta, sin importar la distancia, es una experiencia que llena de orgullo y satisfacción. Además, el ambiente festivo que acompaña la carrera con música, animación y stands, motiva a los corredores y espectadores a disfrutar de una jornada inolvidable. El 21k fomenta la integración comunitaria y el fortalecimiento de lazos: participantes de distintas provincias y países se reúnen en Tucumán para compartir su pasión por el running, promoviendo valores como el compañerismo y la solidaridad; incluso quienes optan por la distancia participativa de 3k pueden disfrutar junto a amigos y familiares, haciendo que el evento sea inclusivo para todos. El evento está diseñado para que todos puedan participar, desde corredores experimentados hasta quienes simplemente desean disfrutar del día, obteniendo premios y recuerdos para los participantes. El 21k de LA GACETA no es sólo una maratón; es una experiencia transformadora que combina deporte, turismo y diversión.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

