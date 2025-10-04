En sencillos pasos: cómo transformar tu celular en un control remoto para el televisor

Perder el control remoto o tenerlo fuera de alcance ya no es un problema gracias a la tecnología. Hoy, es posible convertir cualquier celular en un mando alternativo para manejar la televisión, con solo instalar una aplicación. Esta solución permite realizar todas las funciones básicas sin necesidad del control original.
Actualmente, la mayoría de los smartphones pueden conectarse a distintos modelos de televisores mediante aplicaciones oficiales, herramientas universales o sistemas de conexión como WiFi e infrarrojo. Esto amplía las opciones para quienes buscan comodidad y un mayor aprovechamiento de su teléfono.
Con estas alternativas, los usuarios pueden controlar el volumen, cambiar de canal o acceder a plataformas de streaming directamente desde la pantalla del televisor, convirtiendo al celular en un recurso práctico y accesible para el uso cotidiano, consignó C5N.
Cómo usar el celular como control del televisor
El modo de uso depende del modelo de televisor y del sistema operativo del teléfono. Una de las opciones más sencillas es descargar las aplicaciones oficiales que ofrecen marcas como Samsung, LG o Sony, diseñadas para replicar las funciones de los controles físicos.
Otra alternativa son las apps universales, como Google TV o Mi Remote, que permiten manejar distintos equipos sin importar la marca. Además, en los smartphones que incluyen infrarrojo, se puede vincular el dispositivo con televisores compatibles de manera rápida y sencilla.
Para quienes tienen un Smart TV, la conexión puede realizarse a través de la red WiFi. Una vez emparejados ambos dispositivos, el celular funciona como un control remoto completo, permitiendo modificar parámetros de imagen, ajustar el volumen e incluso abrir servicios de streaming como Netflix o YouTube.