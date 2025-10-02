La polémica expulsión de “Maravilla” Martínez calienta el final entre Racing y River en la Copa Argentina

El cruce de cuartos de final en el Gigante de Arroyito ya venía cargado de tensión desde el arranque, con el gol tempranero de Maximiliano Salas para River y un clima hostil entre ambas hinchadas. Y en el cierre del partido llegó un nuevo capítulo de polémica: la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez.
El delantero de Racing, que ya estaba amonestado por un codazo a Juan Carlos Portillo en la primera mitad, vio la segunda amarilla y posterior roja a los 45 minutos del complemento por un manotazo contra Lucas Martínez Quarta. La decisión del árbitro Hernán Mastrángelo generó fuertes reclamos y sumó condimento a un cierre que ya venía picante.
Â¡EXPULSADO MARAVILLA MARTÃNEZ!— TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025
El delantero de Racing vio la segunda tarjeta amarilla tras cometerle una falta a MartÃnez Quarta. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/R3AXG0CvV9
El encuentro, cortado en varios pasajes y con una larga interrupción por el humo de bengalas en la tribuna de Racing que dificultó la visibilidad, se juega ahora con 14 minutos de tiempo adicional. Con River en ventaja, el final promete ser caliente y con alto voltaje futbolístico en Rosario.