Secciones
DeportesFútbol

La polémica expulsión de “Maravilla” Martínez calienta el final entre Racing y River en la Copa Argentina

El delantero de la "Academia" vio la segunda amarilla y posterior roja por un manotazo sobre Lucas Martínez Quarta, en un partido ya caliente y con 14 minutos de adición tras las interrupciones por bengalas.

AFUERA, MARAVILLA. El delantero de Racing se fue expulsado tras recibir la segunda amarilla en el Gigante de Arroyito. AFUERA, "MARAVILLA". El delantero de Racing se fue expulsado tras recibir la segunda amarilla en el Gigante de Arroyito.
Hace 1 Hs

El cruce de cuartos de final en el Gigante de Arroyito ya venía cargado de tensión desde el arranque, con el gol tempranero de Maximiliano Salas para River y un clima hostil entre ambas hinchadas. Y en el cierre del partido llegó un nuevo capítulo de polémica: la expulsión de Adrián “Maravilla” Martínez.

El delantero de Racing, que ya estaba amonestado por un codazo a Juan Carlos Portillo en la primera mitad, vio la segunda amarilla y posterior roja a los 45 minutos del complemento por un manotazo contra Lucas Martínez Quarta. La decisión del árbitro Hernán Mastrángelo generó fuertes reclamos y sumó condimento a un cierre que ya venía picante.

El encuentro, cortado en varios pasajes y con una larga interrupción por el humo de bengalas en la tribuna de Racing que dificultó la visibilidad, se juega ahora con 14 minutos de tiempo adicional. Con River en ventaja, el final promete ser caliente y con alto voltaje futbolístico en Rosario.

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubRosarioCopa ArgentinaProvincia de Buenos AiresLucas Martínez QuartaAdrián Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
1

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”
2

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
3

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
5

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
6

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Más Noticias
Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Un juvenil de Atlético Tucumán rescindió su contrato y buscará nuevo club

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Comentarios